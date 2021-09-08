Tekirdağ'daki tren kazasında servis şoförünün tehlikeli araç kullandığı daha önce fabrikaya bildirilmiş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 7 işçinin yaşamını yitirdiği tren kazasında servisin şoförünün daha önce de tehlikeli araç kullandığı için işçiler tarafından fabrika yönetimine bildirildiğini aktaran bir işçi "Şirketin burada büyük ihmali bulunmakta. Arkadaşlarımız göz göre göre kurban gittiler" dedi.

Evrensel'den Tuncay Sağıroğlu'nun haberine göre Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Vilimeşe hemzemin geçitte, yük treninin işçi servisine çarpması sonucu meydana gelen kazada servis şoförü olan Bilal Küllü, tedavisi tamamlandıktan sonra tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne sebep olma suçundan tutuklandı. Kaza yapan servis şoförü daha önce de tehlikeli araç kullandığı için işçiler tarafından Nil Örme yönetimine bildirilmesine rağmen önlem alınmadığı servis güzergâhının da değiştiği yönünde iddialar gündeme geldi.

Sigortasız ama kadrolu şoför

Küllü’nün savcılıkta verdiği ifadede, “Nil Örme fabrikasında sigortasız olarak çalıştığını, ancak kadrolu şoför olduğunu” söyledi. Daha önce işçi servisi şoförü olarak çalışan Bilal Küllü emekli olduktan sonra Nil Örme fabrikasında şoför olarak çalışmaya başlayıp servise başladığı belirtildi.

"Şirketin burada büyük ihmali bulunmakta"

Nil Örme fabrikasında çalışan bir işçi kaza ile ilgili şunları söyledi:

“Kaza yapan 59 ADJ 755 plakalı minibüs Nil Örme fabrikası içinde Miraç isimli bir firmaya kayıtlı. ‘S’ plakalı değil. Yani servis çekmek için kayıtlı ve yeterlilikte değildir. Nil Örme içinde üç adet şirket bulunmakta. Kaza esnasında minibüste bu üç firmada çalışan işçiler bulunmaktaydı. Bu şoför hakkında tehlikeli araç kullandığı için şirkete birçok şikayet olmasına rağmen hiçbir önlem alınmadı. Şirketin burada büyük ihmali bulunmakta. Arkadaşlarımız göz göre göre kurban gittiler.”

"Yeterli servis sağlansa kaza olmazdı"



Bir başka işçi ise “Bu servis normalde Çorlu’dan ve Sağlık Mahallesi’nden işçileri aldıktan sonra fabrikaya gelmesi gereken bir servis. Velimeşe için ayrı bir servis var. Ama Velimeşe servisi bazen yeterli olmuyor. Ayakta işçi oluyor, hatta servise sığmıyor. Diğer yerlerden gelen servislere şoförler işçi kaldı diye haber verince Velimeşe’ye giriyorlar. Kaza yapan servis de işçileri aldıktan sonra 07.35’de kaza yapılan yere geliyor. Herhalde işçi kaldı ki Velimeşe’ye girmek istiyor. Bunun için de acele edince kaza oluyor. Eğer yeterli servis ayarlansa bu kaza olmayabilirdi” diye konuştu.

Aynı yerde başka kazalarda olmuş

Kazadan sonra açıklama yapan TCDD Genel Müdürlüğü, “Olayın gerçekleştiği hemzemin geçit bariyerli, flaşörlü, korumalı olup olay anında bariyerlerin yaya ve araçlara kapalı vaziyette” olduğunu söyledi. Tekirdağ Valiliğinden kazadan 1 gün sonra yapılan açıklamada ise kazanın olduğu hemzemin geçitten her gün 25 bin aracın geçtiği bilgisi verildi.

"Önlemler yeterli değil"



Kazada hayatını kaybeden Nebibe Korkmaz’ın eniştesi İlker Gedik, daha öncede Velimeşe hemzemin geçitte kazalar olduğuna dikkat çekerek, "Demek ki bu önlem yeterli değil. Bariyerler sadece yolun bir yönünü kapatıyor. Servis aracı da açık kalan yerden geçmek istiyor. Demek ki alınan önlem yeterli değil. TCDD kendini aklamak istiyor. Günlük 25 bin aracın geçtiği yerde araçların geçebileceği bir alt veya üstgeçit yapılamaz mıydı” ifadesini kullandı.

Kazada yaşamını yitiren işçiler; Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Hülya Dinçkol, Yaşar Yüce, Halit Aksoy, Suzan Aksoy ve Nusret Açıkgöz