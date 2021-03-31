Tekirdağ'da 3 okulda Atatürk büstüne saldıran zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'da Yeni Çiftlik Nizamettin Demirdöven İlköğretim Okulu'nda, Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu'nda ve Opet Anadolu Lisesi'nde Atatürk büstlerine saldırı düzenleyen zanlının yakalandığını duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tekirdağ’da Atatürk üzerinden provakasyon yapan zanlı yakalandı... Türk polisine koskoca bir alkış. İki gündür üstün bir teknik kullanarak yaptıkları analiz sonucu tespit takdire değer Türk polisi yakalar” ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Tekirdağ'da 3 okulda Atatürk büstüne saldırı