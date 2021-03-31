T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tekirdağ'da 3 okulda Atatürk büstüne saldıran zanlı yakalandı

31 Mart 2021 07:37

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'da Yeni Çiftlik Nizamettin Demirdöven İlköğretim Okulu'nda, Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu'nda ve Opet Anadolu Lisesi'nde Atatürk büstlerine saldırı düzenleyen zanlının yakalandığını duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tekirdağ’da Atatürk üzerinden provakasyon yapan  zanlı yakalandı... Türk polisine koskoca bir alkış. İki gündür üstün bir teknik kullanarak yaptıkları analiz sonucu tespit takdire değer Türk polisi yakalar” ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Tekirdağ'da 3 okulda Atatürk büstüne saldırı

 

TekirdağSoyluzanlıyakalandıokulAtatürkbüsteni Çiftlik Nizamettin Demirdöven İlköğretim OkuluYeniçiftlik Belediye OrtaokuluOpet Anadolu Lisesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24