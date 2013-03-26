Tekirdağ Cezaevi’nde, türkü söylemek yasaklar arasında

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP’nin Cezaevi İzleme Komisyonu Üyesi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, cezaevlerinde yönetim keyfiyetine göre yasaklar belirleniyor. Tekirdağ Cezaevi’nde, türkü söylemek, radyo, yasaklar arasında. Mektuplarla ilgili ciddi sıkıntı var. Yan hücreye kitap, postayla ya da kargo verilerek gönderiliyor.

CHP Cezaevi İnceleme ve İzleme Komisyonu Üyesi, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 10 kitaptan fazlasına getirilen yasak nedeniyle üç günlük açlık grevi yapan mahkumların kaldığı Tekirdağ Cezaevi’ndeki sorunları Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e götüreceklerini söyledi. Türkiye’de her cezaevinde, yönetimin keyfiyetine göre, farklı uygulamalar yapıldığına dikkat çeken Ağbaba, “Engin Alan’ın kaldığı 1 No’lu Sincan F Tipinde kitap yasağı var. Ancak 2’no’lu F Tipinde yok” diyor. CHP heyeti, Tekirdağ Cezaevi’ne ilişkin Ocak ayında kapsamlı bir raporu kamuoyunun gündemine taşımıştı. Buna göre, türkü söylemek, radyo yasak listesinde yer alıyor. Ayrıca, yönetim tarafından mektuplara uzun süreli el konulduğu ve geç teslim edildiğine dikkat çekilmişti. Tekirdağ’da , yan hücreye kitap gönderme işi de posta ya da kargo yoluyla yapıldığı belirtilmişti.

CHP heyetinin Tekirdağ F-1 ve F-2 Tipi Cezaevlerine ilişkin raporda yer alan tespitler şöyle:

Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Cezaevi:

-Sohbet hakkı haftada 5 saat olarak uygulanmaktadır.

-İdarece keyfi disiplin cezalarının uygulandığı, özellikle 10 günden fazla ceza verilerek infaz yakmaya yönelik uygulamaların yapıldığı belirtilmektedir. Türkü söylemek bile disiplin cezasına sebep olmaktadır.

-Zorla yer değiştirmelerin olduğu bunun bir şiddet ve baskı aracı olarak kullanıldığı belirtilmektedir.

-Tamamen keyfi yasaklamalar yapılmaktadır. Örneğin radyonun dahi yasaklar listesinde olduğu belirtilmektedir.

-İlk girişte çıplak arama yapılmaktadır. Razı olmayanlara zor kullanıldığı tartaklandığı ifade edilmektedir.

-Mektuplara el konulduğu ve çok geç teslim edildiği şikayetlerin başında gelmektedir.

-Bazı doktorların kelepçeli muayeneye zorladığı belirtilmektedir.

-Tahliye olan mahpusların Tv benzeri eşyalarını bırakmasına idarece izin verilmemektedir. ( Oysa ki Tekirdağ F-2 hapishanesinde buna imkan verilmektedir)

-Yemeklerin sağlıksız ve yağlı olduğu, diyet yemeklerinin yetersiz olduğu ifade edilmektedir.

Tekirdağ 2 Nolu F tipi Hapishanesi

-Disiplin cezalarının sıkça uygulandığı belirtilmektedir.

-Keyfi disiplin cezaları nedeniyle infaz yakmalar olmaktadır.

-Sohbet hakkı5,5-6 saat olarak uygulanmaktadır.

-Bu cezaevinde de çıplak arama yapılmaktadır. Hatta kimi mahkumların kelepçeli olarak çıplak arandığından bahsedilmektedir.

-Mektupların geç ulaşması sorunu bu cezaevinde de şikayetlerin başında gelmektedir.

-Doktorların kelepçeli muayeneye zorladığı belirtilmektedir.

-Tahliye olan mahkumlarınTvgibi eşyalarının bırakılmasına izin verilmektedir.

-Suya lağım karışması olayı yaşanmıştır. Çok sayıda mahkum zehirlenmiştir. Bu esnada mahkumlara 7 gün için 1,5 litre gibi oldukça yetersiz su verilmiştir.

-Isınma ve yemek gibi cezaevi koşulları sağlık için uygun değildir.