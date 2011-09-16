-Tekin'den, Erdoğan'a kitap (FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ) ANKARA (A.A) - 16.09.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a posta yoluyla iki kitap gönderdi. Sabah saatlerinde İstanbul Milletvekili Melda Onur ile Mithatpaşa Postanesi'ne gelen Tekin, Başbakan'a, Server Tanilli'nin ''Nasıl Bir Demokrasi İstiyoruz'' kitabıyla Alain Touraine'nin ''Demokrasi Nedir'' kitabını gönderdi. Tekin, her iki kitaptan da alıntılar yaptığı konuşmasında, kitaplarda, demokrasiyle ilgili önemli vurgular olduğunu söyledi. Tekin, kitapların, ''Başbakan'ın Arap dünyasına verdiği laiklik mesajıyla da ilgili çok önemli mesajlar içerdiğini'' kaydetti. Gazetecilerin kitapların bazı bölümlerinin ayraçlarla işaretlenmiş olduğunu sormaları üzerine Tekin, ''Özellikle önemli vurgu yapılacak bölümleri, sayın Başbakan'ın daha rahat okuması amacıyla işaretledik'' dedi. Tekin, bir gazetecinin, ''Başbakan'ın MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile ilgili bugün gazetelere yansıyan 'kimseye yedirmem' şeklinde bir açıklaması oldu. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir'' sorusu üzerine de şunları söyledi: ''Sayın Başbakan daha önce CHP ve farklı siyasi partilerin böyle bir görüşmenin olduğunu söylediğinde çok sert bir üslupla cevap vermişti. Bu konuda sayın Kılıçdaroğlu, 'eğer gerçekten iç barış sağlanacaksa bu tür görüşmeler olabilir' demesine rağmen sayın Başbakan ne yazık ki her zamanki üslubuyla hakaretli bir cevap vermişti. Burada sorgulanması gereken çok önemli sorular var, sadece 'yedirmem', 'yedirtmemle' geçiştirilebilecek şeyler değil. Birincisi şu anda sadece 'sayın Abdullah Öcalan' deyip de onlarca insanın cezaevinde olduğunu hiç kimsenin unutmaması gerekiyor. Eğer Başbakan'ın temsilcisi 'sayın Öcalan' diyorsa bu hukuken bir suç değilse, bundan dolayı içerde yatanların derhal bırakılması gerektiğine inanıyorum. İkincisi orada önemli vurguların birkaç tanesi de CHP ve MHP'yi terör örgütüne şikayet etmesi. Yani eğer devlet adına böyle bir görüşme yapılıyorsa, belli ki devlet adına değil sayın Başbakan'ı direkt temsilen bu görüşmeler yapılıyor. Önümüzdeki günlerde sayın Genel Başkanımız daha detaylı açıklamalarda bulunacaktır.''