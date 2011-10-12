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Politika

Tekin: Pişkinlik yapan Beşir Atalay istifa etsin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Deniz Feneri soruşturmasında köstebek olduğu iddialarını...

12 Ekim 2011 03:00

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Deniz Feneri soruşturmasında köstebek olduğu iddialarını ''Bakanlıktan telefon edilmesi normal...'' açıklamasıyla reddeden Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ı pişkinlik yapmakla suçladı. Tekin, Beşir Atalay’ı istifa etmeye de çağırdı. 

Beşir Atalay: Bakanlıktan telefon edilmesi normal

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’nın Deniz Feneri soruşturmasıyla ilgili NTV’ye yaptığı açıklamayı değerlendirdi.


Gürsel Tekin, kısaca şunları söyledi: 

“Koruma müdürünün telefonla aradığını hatırlamaması mümkün değil. ‘Makam odamdan başkanın aranması normaldir’ deme pişkinliğini anlamış değilim. Arama kararı ne zaman çıktı? Senin koruma müdürü niye telefon ediyor?


'Deniz Feneri'ni tartışmaya hazırız'

Tekin, ''Nerede isterlerse sadece Deniz Feneri’ni tartışmaya biz CHP olarak açığız'' dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Ana muhalet liderinin konuşmaları gazetelerde yer aldı. Böyle bir demokrasi, hukuk anlayışı olabilir mi? Bir hukuk garabeti varsa bunun sorumlusu hükümettir. 

Bakan 'Benim ilgim yok' diyorsa, o müdürü görevden alması lazım. Sayın Kılıçdaroğlu’nun 3 yıl önce söylediği şeyler doğru çıktı. Bundan daha net ne olabir? 

Umut ediyorum gensoruya kalmaz. Demokrasilerde istifa müessesi diye bir şey var, sanıyorum sayın bakan gereğini yapacaktır.”


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