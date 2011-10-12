Tekin: Pişkinlik yapan Beşir Atalay istifa etsin

T24

'Deniz Feneri'ni tartışmaya hazırız'



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’nın Deniz Feneri soruşturmasıyla ilgili NTV’ye yaptığı açıklamayı değerlendirdi.“Koruma müdürünün telefonla aradığını hatırlamaması mümkün değil. ‘Makam odamdan başkanın aranması normaldir’ deme pişkinliğini anlamış değilim. Arama kararı ne zaman çıktı? Senin koruma müdürü niye telefon ediyor?Tekin, ''Nerede isterlerse sadece Deniz Feneri’ni tartışmaya biz CHP olarak açığız'' dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:Ana muhalet liderinin konuşmaları gazetelerde yer aldı. Böyle bir demokrasi, hukuk anlayışı olabilir mi? Bir hukuk garabeti varsa bunun sorumlusu hükümettir.Bakan 'Benim ilgim yok' diyorsa, o müdürü görevden alması lazım. Sayın Kılıçdaroğlu’nun 3 yıl önce söylediği şeyler doğru çıktı. Bundan daha net ne olabir?Umut ediyorum gensoruya kalmaz. Demokrasilerde istifa müessesi diye bir şey var, sanıyorum sayın bakan gereğini yapacaktır.”