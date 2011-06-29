-TEKİN: MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ ANKARA (A.A) - 29.06.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, ikinci ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu yargılanırken partisinden milletvekili seçilen ve tahliye talebi reddedilen Mustafa Balbay'ın itirazının da kabul edilmemesine ilişkin, ''Haklı davamızda mücadelemize devam edeceğiz. Bu Silivri mücadelesi değil, özgürlük ve demokrasi mücadelesidir'' dedi. Tekin, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. ''İntikam duygusuyla verilecek karardan sürpriz beklemek mümkün değildir'' diyen Tekin, ''Biz kararımızdan vazgeçmeyeceğiz, başka bir şey beklemeyin. Haklı davamızda mücadelemize devam edeceğiz. Bu Silivri mücadelesi değil, özgürlük ve demokrasi mücadelesidir'' ifadelerini kullandı. Tüm haksızlığa uğrayan milletvekillerinin hakkını aradıklarını belirten Tekin, ''Millet iradesi diyenlere millet iradesinin ne olduğunu hatırlatacağız. Biz yargıya hiç hakaret etmedik. Geçmişte bu yargı kararlarına iktidarın tutumunu biliyoruz. Sizinle ilgili bir karar olunca millet iradesi diyeceksiniz, başkası olunca hukukun üstünlüğü diyeceksiniz. Böyle iki yüzlülük olmaz. Biz bir yasa çalışması yapmıyoruz'' diye konuştu. Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum ise kararı değerlendirirken, ''Adalet Bakanının bir genelge yayınlayarak, hakimlere Anayasa'nın 90. maddesini, yani görevlerini hatırlatması gerekiyor'' dedi. Batum, şunları söyledi: ''Uluslararası hukuku uygulamak zorundasınız. Siz burada 102. maddeye göre karar verme yetkiniz yok. Bu hakimlere anayasanın, evrensel hukukun, AİHM kararlarının hatırlatılması lazım. Hiçbir çalışma yapmıyoruz. Biz en güzel yasayı yapsak da bunu Hükümete getirsek de geçiremeyiz. Sebahat Tuncel için hangi kanun çıkarıldı da şimdi kanun çıkarmaktan bahsediliyor? Bu tutukluluk değil, tutsaklıktır, rehin alma operasyonudur. Adalet Bakanı nasıl Ogün Samast benzetmesi yapar? Ne alakası var, bu adam nasıl Adalet Bakanı olmuş. Bunları anlayabilecek bir bakan olsaydı AK Parti'nin Adalet Bakanı olmazdı.'' Öte yandan, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, son gelişmelerin değerlendirileceği belirtildi.