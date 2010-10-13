-TEKİN: İNSAN TEMİNATI OLUR MU? İZMİR (A.A) - 13.10.2010 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, ''Profesörlük unvanı alan bir bilim adamı 'Üniversitelerde baskı olursa teminatı benim' diyor. Kimsiniz siz? Demokrasiyle, hukukla işleyen ülkelerde insan teminatı olur mu?'' dedi. İzmir'de, Bornova Belediyesince yaptırılan Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nin açılışında konuşan Tekin, referandumdan sonra Türkiye'de ''Mahalle Baskısı'' konusunun gündemde olduğunu, İzmir'e göç etmek isteyenlerin bulunduğunu belirtti. Tekin, 50 bin öğrencinin eğitim aldığı bazı kentlerde, sosyal yaşam alanlarının olmadığını ifade ederek şöyle konuştu: ''Bu genç kardeşlerimizin sosyal yaşam ihtiyaçları yok mu? Yani bir sinemaya bir tiyatroya ya da kültür merkezlerine gitme ihtiyaçları olmaz mı? Ne oldu da bu hale geldik? İzmir hayranlığı, İzmir'de demokrasinin, özgürlüğün ve sosyal belediyeciliğinin ne noktada olduğunun göstergesidir. O nedenle insanlar İzmir'e gelme tartışmasının içindedir. Profesörlük unvanı alan bir bilimadamı 'Üniversitelerde baskı olursa teminatı benim' diyor. Kimsiniz siz? Allah aşkına, demokrasiyle, hukukla işleyen ülkelerde insan teminatı olur mu? Var mı benzerleri, var. Demokrasinin olmadığı Saddam (Hüseyin) ve Libya modelidir. Demokrasi ve özgürlük kurallarla belirlenmiştir. Kişilerin teminatı olur mu? Kişilerin teminatıyla olan demokrasi bir gün batmaya mahkumdur.'' -YÖK'Ü TESLİM ALDILAR- Hükümetin daha önce YÖK'le ciddi sorunlarının olduğunu, Türkiye'nin 3 yıl YÖK'ü tartıştığını anlatan Tekin, ''YÖK Yasası değişmedi. Ancak Hükümetin YÖK sorunu kalmadı. YÖK'ü teslim aldılar. Sayın Başbakan devletin bütün kurumlarını teslim alabilirsiniz ama teslim alamayacağınız bir kurum var o da Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet Halk Partisi. CHP olduğu sürece sizin bütün çabalarınız boşa gidecektir.'' Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katılmamasını eleştiren Tekin, ''Ey Sayın Günay siz CHP'nin kültüründen gelen insansınız. Nasıl olur da CHP'nin etkinliklerine katılmazsınız. Uluslararası etkinliğe katılmıyorsunuz. Bunların kültür anlayışı bu. İyi ki CHP var. İyi ki CHP belediyeleri var'' diye konuştu.