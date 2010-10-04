-TEKİN: ERDOĞAN KAMUOYUNU MEŞGUL EDİYOR İSTANBUL (A.A) - 04.10.2010 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süredir kamuoyunu 'çılgın proje' ile meşgul ettiğini ileri sürerek, ''Umarız bu proje depreme karşı önlemler dizisidir'' dedi. Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, deprem gerçeğinin kendisini bir kez daha hatırlattığını, Marmara'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ciddiye alınması gerektiğini bildirdi. Gürsel Tekin, açıklamasında ''İktidar deprem gerçeğini adeta unutmuş gibi görünüyor. Depremin öncü olup olmadığına bilim insanları karar verecek. Bu deprem belki öncü değil ama yaklaşan tehlikenin habercisi. 1999 depreminin üstünden 11 yıl geçmesine rağmen elle tutulur, gözle görülür tek bir somut proje ortaya konulmamıştır''dedi. 17 Ağustos depreminin üzerinden 11, AK Parti iktidarının üzerinden de 8 yıl geçtiğini, bu süre içinde depremin yıkıcı etkilerine karşı tek bir önlem alınmadığını savunan Tekin, Ulusal Deprem Konseyi'nin bir gecede lağvedildiğini, bu konuda çalışma yapan bilim insanlarının çalışmalarının kendilerine haber verilmeden sonlandırıldığını dile getirdi. Bilim insanları tarafından sıralanan önlemlerin alınması halinde, yaşanan korkuların en aza ineceğini kaydeden Tekin, eleştiri ve görüşlerini şöyle dile getirdi: ''Hükümetin 8 yıldan beri deprem konusunda ciddi bir çalışma yapmadığının en somut kanıtı yapı stoku ile yapı envanterinin çıkarılamamasıdır. Sağlam ve dayanıksız binaların bilgisi hükümetin elinde de yok. Türkiye'de yüz binlerce çürük bina var. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı da bu konuda herhangi bir çalışma yapmıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bir süredir kamuoyunu 'çılgın proje' ile meşgul ediyor. Umarız bu proje depreme karşı önlemler dizisidir. Başbakan, eğer bu konuda akılcı bir proje ortaya koyarsa, bundan memnun oluruz. Aksi takdirde kapımıza dek gelen depremde oluşacak tabloda ise hükümetin duyarsızlığı ve tedbirsizliğini dünyayla paylaşırız.''