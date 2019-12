-Tekin: ''Dersim arşivlerini kim açacak'' ANKARA (A.A) - 19.11.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Dersim katliamı ile ilgili'' açıklamaları konusunda, ''Sayın Başbakan her şeyden önce bir Başbakan'dır. Daha öncede biliyorsunuz Dersim tartışması olduğunda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'ne gerekiyorsa yapın, arşivleri açın' demişti. Kim açacak bunları. CHP ne yapacak bu konuda'' dedi. Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın ''Dersim katliamı ile ilgili'' açıklamalarını eleştirdi. Tekin, şunları söyledi: ''Sayın Başbakan her şeyden önce bir Başbakan'dır. Daha öncede biliyorsunuz Dersim tartışması olduğunda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'ne gerekiyorsa yapın, arşivleri açın' demişti. Kim açacak bunları. CHP ne yapacak bu konuda. Eğer bu konuda yüreği ve cesareti yetiyorsa sayın Başbakan sadece Dersim'le ilgili değil, faili meçhul cinayetler dahil olmak üzere Türkiye'de karanlık kalmış bütün sayfaları açsın. Sayın Başbakan'ı göreve çağırıyorum, hepsini açın toplum bilsin. Bir muhalefet lideri edasında, sanki hiç Başbakan değilmiş gibi, CHP'ye tarif ediyor. CHP neyi açacak. CHP'de bir milletvekili arkadaşım kişisel düşüncesini ifade etmiştir, burası sosyal demokrat bir partidir.'' Bu konunun sanki Türkiye'nin en önemli sorunuymuş gibi aktarıldığını vurgulayan Tekin, ''Arkadaşımız benim kişisel düşüncemdir, 'CHP ile ilgili Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili en ufak bir şey söylemedim' diyor. Kapalı grup toplantısında da bunları ifade etmiştir'' şeklinde konuştu. Şu anda Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında dış politika geldiğini söyleyen Tekin ''Suriye ile ilgili savaşa girdik, gireceğiz. Ramak kaldı.İran'la çok ciddi sorunumuz var. Bu vesileyle Irak'la sorunumuz oluşacak, terör kaynaklı. İşsizlik var, yoksulluk var. Bir kent yok oldu. İki tane ufacık çocuk çadırda yanarak hayatını kaybetti.'' ifadelerini kullandı. Tekin, Başbakan'ın parlamentoya gelerek, iç ve dış politika konularında bilgi vermesi gerektiğini de söyledi. Tekin, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ile ilgili MYK'nın aldığı ''savunma kararına'' ilişkin, kararın henüz çok yeni olduğunu anlattı. Aygün'ün, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü anımsatan Tekin, ''MYK kararında çıkacak sonuçları herkes bekleyecek'' dedi. Tekin, Aygün'ün açıklamalarının ardından bir grup CHP milletvekilinin yayınladıkları bildiriye ilişkin ve bu milletvekilleriyle ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağı konusunda ise şunları söyledi: ''Ben bu milletvekili arkadaşlarımızın farklı bir amaçlarının olmadığını umut ediyorum. Milletvekili arkadaşlarımız bana göre çok doğru yapmamışlardır. Neden doğru yapmamışlardır? Talepleri doğru olabilir ama öncelikle Genel Başkan ve parti üst düzey yönetimine bununla ilgili ne düşündüklerini ifade etmişlerdir. Kararı beklemek zorundaydılar. Daha CHP MYK'sı toplantıdayken, böyle bir basın toplantısı bence doğru olmamıştır. Türkiye'nin çok ciddi sorunları var, bütün arkadaşlarımızın bu sorunlarla meşgul olması gerekir. Her ailede olduğu gibi CHP'de de bu sorunlar olabilir, ama aile sorunları aile içerisinde giderilmeli.''