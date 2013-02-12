Tekin Akmansoy vefat etti

Kaynanalar dizisinde Kayserili uyanık işadamı “Nuri Kantar” tiplemesi ile ön plana çıkan tiyatrocu Tekin Akmansoy 89 yaşında vefat etti.

'Kaynanalar' dizisindeki 'Nuri Kantar' karakteriyle tanınan tiyatro sanatçısı Tekin Akmansoy, İstanbul'da hayatını kaybetti. 89 yaşındaki sanatçı zatürre teşhisiyle kaldırıldığı hastanede tedavi görüyordu.

Akmansoy'un 'Kaynanalar' dizisinde 'Nuriye Kantar' karakterini canlandıran rol arkadaşı Leman Çıdamlı da yaklaşık iki ay önce 18 Aralık 2012'de hayatını kaybetmişti.

Türkiye'de sitcom'un ilk örneklerinden biri olarak kabul edilen Kaynanalar, 1974 yılının mayıs ayında TRT ekranlarında yayınlanmaya başlamıştı. Anadolu'dan İstanbul'a göç eden Nuri Kantar ve ailesinin büyükşehrin kurallarına ayak uydururken kendi geleneklerinden uzak kalmama çabası anlatılmıştı. 1997 yılında ilk defa TRT ekranlarının dışında, Kanal D'de yayınlanmaya başlanan Kaynanalar ve kahramanları geçen yıllarla birlikte değişen zamana, teknolojiye de ayak uydurmayı ihmal etmedi. Ayrıca Türk televizyonlarında en uzun süre yayınlanan dizi olmuştu.

Tekin Akmansoy kimdir?

1924 yılında Denizli'de dünyaya gelen Tekin Akmansoy, meddah geleneğinin sürdürücülerinden biriydi.

1974 yılında başlayan 'Kaynanalar' dizisinde Kayserili uyanık işadamı Nuri Kantar tiplemesi ile ön plana çıktı. Bu karakteri, yıllarca süren dizinin yanı sıra Kaynanalar ve Nuri Kantar Ailesi adlı sinema filmlerinde de canlandırdı.

1990'lı yıllarda kızı Arzu Akmansoy'un yönetmenliğini yaptığı Kaynanalar'ın yeni bölümlerinin yanı sıra Sonradan Görmeler gibi dizilerle uzun süre sonra televizyona geri döndü. 1998 yılında Devlet Sanatçısı ünvanı aldı. Akmansoy, son olarak 'İki Aile' dizisinde Tahir Pamukçuoğlu karekterini canlandırdı.



