Tekerlekli sandalyeyle dört bin kilometre

Araba hırsızları tarafından dokuz yıl önce vurulduktan sonra belden aşağısı felç olan Kenyalı Zachary Kimotho, sesini duyurmak için, memleketinden Güney Afrika’ya doğru yola koyuldu. Üstelik de herhangi bir toplu taşıma aracıyla değil, elleriyle sürdüğü kendi tekerlekli sandalyesiyle...

44 yaşındaki veteriner Kimotho, Kenya’da bir omurga tedavi merkezi kurulması amacıyla 3.7 milyon dolar bağış toplama umuduyla haziran ayında yola koyuldu. Yolculuğunun ilk aşamasında 650 bin sterlin bağış toplayan Kimotho, güzergâhı üzerindeki ilk omurga rehabilitasyon merkezi durağına ulaşmak için gerekli masrafları çıkarttı. Cuma günü Tanzanya-Kenya sınırına ulaşan Kimotho, yola devam etmeye kararlı. Soğuk ve yağmurlu havaya, ellerinde sandalyesinin tekerleklerini itelemekten oluşan nasırlara rağmen.

'Zack Evine Dönebilsin'

Zachary Kimotho, ülkede omurga hasarı olan hastalara dikkat çekmek için Kenya Paraplejik Örgütü’nün düzenlediği kampanyanın yüzü olarak seçilmişti. “Zack Evine Dönebilsin” adıyla başlatılan kampanya için herkesin yaklaşık 2 sent gibi cüzi bir yardımda bulunması isteniyor. Böylece Kenya’da bir rehabilitasyon merkezi kurulabilecek ve Kimotho bu meşakkatli yolculuğuna son verebilecek.

2004’te Nairobi’de arabasının içinde vurulduğu günden altı ay önce karısını kaybetmişti Kimotho ve bugün 10 yaşında olan oğullarını tek başına büyütüyordu; üstelik birkaç ay önce de işten çıkarılmıştı. Üç ay boyunca Kenyatta Hastanesi’nde gördüğü yetersiz tedavi sonucu tekerlekli sandalyeyle taburcu oldu. Daha iyi bir sağlık hizmeti alabilseydi durumunun şimdi çok daha farklı olacağına inanıyor.

Omurga hastalıkları Kenya’nın kanayan yarası. Her yıl 20 bin kişi yol kazalarında yaralanıyor ve Kenyatta Hastanesi hastalara yetişemiyor. İşte Kimotho başkaları da onun kaderini paylaşmasın diye bugün yollarda. Ancak şimdi önünde bir engel daha var: Bürokrasi. 60 günlük bağış kampanyası izni aldıkları için durmak zorunda kalmış...

Kenya Paraplejik Örgütü, Nairobi’de eylül başı itibariyle yeni yapılacak omurga tedavi merkezinin temelini atacak. “O zamana kadar topladığımız bağışlarla temel atacağız. Daha sonra ikinci aşamaya geçeceğiz” diyor Kimotho.