'Tekerlekli bahçeler' İstanbul trafiğine girdi!

İETT, üzerinde bitkiler yetişen çevreci BOTOBÜS seferlerine başladı. İETT’den yapılan yazılı açıklamaya göre, daha fazla yeşil alan fikriyle tasarlanan “BOTOBÜS”, özellikle yaz aylarında otobüsün iç sıcaklığı noktasında tasarruf sağlayacak

Önce hangi hatta sefer yapacak

İstanbul’un çeşitli hatlarında yolcu taşıyacak olan “BOTOBÜS”, ilk olarak “87 Edirnekapı-Taksim” hattında hizmet verecek.

“BOTOBÜS”, üst kısmına yerleştirilen bitkilerle fotosentez yaparak karbon emisyonunu azaltırken, çatısı güneş ışınlarına direkt maruz kalmadığı için enerjiden tasarruf sağlayacak ve klima performansını artıracak. Boşa akan klima suyuyla da yaz-kış canlı kalabilen bitkilerden oluşturulan ekolojik çatıdaki bitkiler sulanacak.