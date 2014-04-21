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Yaşam
Deutsche Welle

Tekerlek boşluğunda uçtu

16 yaşındaki bir genç, Kaliforniya’dan Hawaii’ye beş saat uçağın tekerlek boşluğunda uçtu. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

21 Nisan 2014 20:31


Kimliği açıklanmayan 16 yaşındaki bir genç, Hawaii Havayolları'na ait bir uçağın tekerlek boşluğuna gizlenerek beş saat yolculuk yaptı. Gencin, bir tartışma sonrası evden kaçtığı bildirildi.

Uçuşun büyük bölümünde bilinçsiz olan genç dondurucu soğuğa ve 11 bin 500 metre yükseklikteki oksijen yetersizliğine rağmen hayatta kalmayı başardı. Genç, uçak Maui'ye iniş yaptıktan sonra atlayarak pist görevlileri tarafından fark edilinceye kadar etrafta yürümeye başladı.

FBI Sözcüsü Tom Simon, “Genç, hayatta kaldığı için şanslı. Bu açıkçası bir mucize. Herhangi özel bir teçhizatı yok gibi görünüyor” dedi.

Kaliforniya'nın Santa Clara bölgesinden olan 16 yaşındaki genç, olay sonrası sağlık kontrolünden geçirildi ve herhangi bir bulguya rastlanmadı. Genç hakkında soruşturma açılmayacağı kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Kaliforniya HawaiiHawaii HavayollarıMauiSözcüsü Tom SimonSanta ClaraDeutsche Welle Türkçe Reuters/AP/BS/BK

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