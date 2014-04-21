Tekerlek boşluğunda uçtu



Kimliği açıklanmayan 16 yaşındaki bir genç, Hawaii Havayolları'na ait bir uçağın tekerlek boşluğuna gizlenerek beş saat yolculuk yaptı. Gencin, bir tartışma sonrası evden kaçtığı bildirildi.

Uçuşun büyük bölümünde bilinçsiz olan genç dondurucu soğuğa ve 11 bin 500 metre yükseklikteki oksijen yetersizliğine rağmen hayatta kalmayı başardı. Genç, uçak Maui'ye iniş yaptıktan sonra atlayarak pist görevlileri tarafından fark edilinceye kadar etrafta yürümeye başladı.

FBI Sözcüsü Tom Simon, “Genç, hayatta kaldığı için şanslı. Bu açıkçası bir mucize. Herhangi özel bir teçhizatı yok gibi görünüyor” dedi.

Kaliforniya'nın Santa Clara bölgesinden olan 16 yaşındaki genç, olay sonrası sağlık kontrolünden geçirildi ve herhangi bir bulguya rastlanmadı. Genç hakkında soruşturma açılmayacağı kaydedildi.