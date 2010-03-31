TEKEL'den sonra sıra Türkiye Şeker Fabrikaları'nda

T24- Türkiye Şeker Fabrikaları işçilerinin 4-C'ye geçişi ile ilgili iddia CHP'li Turgut Dibek'e ait.





CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, şeker fabrikaları işçilerinin 4-C statüsüne geçmeleri için genelge yayımladığını öne sürdü.





Dibek, mecliste basın toplantısı düzenyelerek Türkiye Şeker Fabrkaları Genel Müdürlüğü'nün 16 Mart'ta bir genelge yayımladığını ve yayımlanan genelge ile özelleştirme kapsamındaki fabrikalarda çalışan işçilerin 4-C statüsüne geçmeleri için başvurmalarının istendiğini iddia etti.





Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Mehmet Azmi Aksu'nun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu'nun kardeşi olduğunu hatırlatan Dibek, "Hangi ihtiyaçtan ve kimin isteğiyle bu genelgenin yayımlandığı, bu genelgeyi Genel Müdür'den AK Parti hükümeti mi istedi?" sorularını yöneltti.







Dibek'in basına dağıttığı genelgede, işçilerin dolduracağı bu formların ileride kullanılmak veya bilgi verilmek üzere fabrikada hazır tutulması isteniyor.