Tekel işçileri Ankara'da toplandı

T24 - Tekel işçileri, Anayasa Mahkemesinin gündeminde bekleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun, geçici personel çalıştırılmasına olanak sağlayan ''4/C'' maddesinin iptali istemiyle eylem yaptı.



Çeşitli illerden Ankara'ya gelen Tekel işçileri Abdi İpekçi Parkı'nda toplandı. Bazı sendika ve sivil toplum kuruluşları üyelerinin de destek verdiği işçiler, ''4/C'yi kaldırın, ölümleri durdurun'', ''sözleşmeli köle olmayacağız'', sloganları attı ve taleplerini dile getiren dövizler taşıdı.



İşçiler adına konuşan Kenan Aslantaş, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun, Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) ''4/C'' statüsünde çalıştıktan sonra emekli edilen bir vatandaşın Danıştayda açtığı davaya ilişkin incelemesi sonucu Anayasa Mahkemesine başvurma kararı aldığını hatırlattı.



Anayasa Mahkemesinin, davayı esastan incelemek üzere beklediğini belirten Aslantaş, davayla görevlendirilen Anayasa Mahkemesi raportörünün ''davanın reddi yönünde'' görüş bildirdiğini savundu. Aslantaş, ''Raportörün 4/C Anayasa'ya aykırı değildir görüşü bağlayıcı değil ancak bu görüş, Anayasa Mahkemesinin kararını etkileyecek. 44 bin özelleştirme mağduru açlığa mahkum ediliyor. Bu durum Türkiye'nin utancıdır, yüz karasıdır'' dedi.



Kenan Aslantaş, ''TBMM'de 4/C'liler çalışıyor. Ücretleri bizim 2 katımız. Yıl boyu çalışıyor ve sosyal haklardan yararlanıyorlar. Diyanette çalışan 4/C'liler kadroya geçirildi. 5620 sayılı Kanunla geçici işçiler bile kadrolu işçi veya 4/B'li yapıldı. Bize ayrımcılık yapılıyor, haklarımız verilmiyor'' diye konuştu.



Anayasa Mahkemesinin, Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdam edilmelerine olanak tanıyan Kanun hükmünün iptal istemini oy çokluğuyla reddettiğini anımsatan Aslantaş, bu kararı da eleştirdi.



Tekel işçileri, açıklamanın ardından TBMM'de grubu bulunan partilerin temsilcileriyle görüşmek üzere Meclis'e yürüdü.





