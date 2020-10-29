Tek şarjla 350 km yol kat eden KKTC'nin yerli otomobili Günsel test sürüşüne çıktı

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde Türk mühendis ve tasarımcıların 10 yıllık çalışma ve 1,2 milyon saat emekle geliştirdiği KKTC’nin ilk yerli otomobili GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile test sürüşünü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gerçekleştirdi.

Tek şarjla 350 kilometre yol kat edebilen GÜNSEL B9, toplamda 10 bin 936 parçanın bir araya gelmesiyle üretildi. Aracın motoru 140 kW gücünde. Saate 100 km hıza 8 saniyede ulaşabilen Günsel B9’un hız limiti ise elektronik olarak saatte 170 km ile sınırlandırıldı.



GÜNSEL’in bataryası yüksek hızlı şarjla sadece 20 dakikada doldurulabiliyor. GÜNSEL’in ilk modeli B9 Sarı, Kırmızı ve Mavi renklerinde üretildi. Sarı, Kıbrıs’ın toprağını, mavi de mavi vatan Akdeniz’i simgeliyor. Kırmızı ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağındaki kırmızı yıldız ve hilalden ilham alıyor. (DHA)