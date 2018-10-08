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Kültür-Sanat

"Tek Gecelik Festival" 17 Ekim'de IF Performance Hall'de

%100 Açık Sahne'de; maNga, Fatma Turgut, Melek Mosso, Melike Şahin, Ayça Şen, İrem Candar ve Simge Pınar sahne alacak

08 Ekim 2018 17:41

Müzik sektörünün önde gelen isimlerinden Tolga Akyıldız'ın 18. kez gerçekleştireceği "%100 Açık Sahne" etkinliği 17 Ekim Çarşamba akşamı, birçok ünlü ismi IF Performance Hall Beşiktaş'ta bir araya getirecek.

Manga%100 Açık Sahne’de; maNga, Fatma Turgut, Melek Mosso, Melike Şahin, Ayça Şen, İrem Candar ve Simge Pınar sahne alacak.

Melek Mosso

Müdavimlerinin ‘Tek gecelik festival’ olarak nitelendirdiği %100 Açık Sahne,  yetenekli isimlere ve geceye katılımlarıyla onlara görünürlük sağlayan ünlü grup ve müzisyenlere ev sahipliği yapacak.

Fatma TurgutBugüne kadar sahnesinde 150’yi aşkın müzisyeni ağırlayan  %100 Açık Sahne'nin 17 Ekim akşamındaki programı şöyle:

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