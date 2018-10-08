"Tek Gecelik Festival" 17 Ekim'de IF Performance Hall'de

Müzik sektörünün önde gelen isimlerinden Tolga Akyıldız'ın 18. kez gerçekleştireceği "%100 Açık Sahne" etkinliği 17 Ekim Çarşamba akşamı, birçok ünlü ismi IF Performance Hall Beşiktaş'ta bir araya getirecek.

%100 Açık Sahne’de; maNga, Fatma Turgut, Melek Mosso, Melike Şahin, Ayça Şen, İrem Candar ve Simge Pınar sahne alacak.

Müdavimlerinin ‘Tek gecelik festival’ olarak nitelendirdiği %100 Açık Sahne, yetenekli isimlere ve geceye katılımlarıyla onlara görünürlük sağlayan ünlü grup ve müzisyenlere ev sahipliği yapacak.

Bugüne kadar sahnesinde 150’yi aşkın müzisyeni ağırlayan %100 Açık Sahne'nin 17 Ekim akşamındaki programı şöyle: