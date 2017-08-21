TEİS: Ölüme neden olan iternetten ilaç satışına artık 'dur' denmeli

Adem YAZICI/ANKARA, (DHA)- TÜM Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, internetten satılarak DSO rakamlarına göre yarısının sahte olduğu ve ölüm saçtığını belirttiği bitkisel ilaçlar konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Saydan, Adana\'da internetten aldığı zayıflama ilacı ile yaşanan ölüm olayına dikkat çekerek, \"İnternetten satın alarak bilinçsiz ilaç kullanmayın\" çağrısında bulundu.

EĞİTİMLİ KİŞİLERİN RAĞBET ETMESİ DÜŞÜNDÜRÜCÜ

Nurten Saydan, bir süre önce Çukurova Üniversitesi\'nde tekniker olarak çalışan Mustafa Yiğit\'in internetten Çin malı zayıflama hapı alması sonucu kalp çarpıntısı ve yüksek ateş şikayetiyle geldiği hastanede yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Saydan, internetten satılan ürünlerin DSÖ rakamlarına göre yarısının sahte olduğunu bütün kamuoyunun bilmesine rağmen, özellikle eğitimli kişilerin bu ilaçlara rağbet etmesinin düşündürücü olduğuna vurgu yaptı. Saydan, \"İnternet üzerinden satılan ürünler hakkında vatandaşları ve sağlık otoritelerini uyarmaktan artık yorulduk, uyarmanın yetersiz olduğu artık görülmeli\" diyerek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

\"İnternetten ehil olmayan kişilerce satılan bitkisel ilaçlar insanların sağlığını riske etmekte. Bir ürüne ilaç şekli verilmiş ise, yani tablet, kapsül, şurup, damla, ampul vs. şeklinde ise bunlar ilaçtır. Ürün artık ilaç olmuştur. Adı masumca \'takviye edici gıdalar\' olan, bir sürü yönetmelik, genelge gibi yasal yöntemler kullanılarak satışa sürülen bu ürünlerin izin belgeleri Sağlık Bakanlığı\'ndan alınmak zorundadır\" dedi.

Yasalarda; ismi \'takviye edici gıda\', halk arasında ise \'bitkisel ilaç\' olan bu ürünlerin kontrolsüz ,denetimsiz bir şekilde internetten ve amaçları sadece para kazanmak olanlar tarafından pazarlandığını kaydeden TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

\'ÖZELLİKLE GENÇLERİMİZ KANDIRILMAKTADIR\'

\"İsimleri sebze, meyve veya bir takım egzotik bitkilerle özdeşleştirilerek, sanki yepyeni bir buluşmuş gibi, son derece doğal, zararsız olarak tanıtılan bu ürünlerle vatandaşlarımız, özellikle gençlerimiz kandırılmaktadır. Gençlerimiz rahatlıkla internete girerek ve bu ürünleri alabiliyor. Sonrası malum. Sonuç basında gencecik bir canın kurtarılamadığı, hayatını kaybettiği haberi. Bunlar çok acı ama maalesef gerçek. Özellikle de eğitimli kişilerin bu ürünlere rağbet etmesi düşündürücü bir durum.\"

İNTERNETTEN SATILAN ÜRÜNLERİN YARISI SAHTE

İnternetten satılan ürünlerin yarısının sahte olduğunu iddia eden Nurten Saydan, \"Lütfen artık buna \'dur\' diyelim. İster bitkisel, ister kimyasal olsun, ilaç internetten satın alınacak bir ürün değildir. DSÖ rakamlarına göre internet ve benzeri ortamlarda satılan bu ürünlerin yüzde 50\'sinin sahte olduğunu hepimiz biliyoruz. O zaman neden bu ilaçlara para verelim, neden kullanıp canımızdan olalım?. Sahte olanların içine ne konulduğu dahi tespit edilemiyor. Bu ülkenin tek bir sağlık otoritesi vardır, o da Sağlık Bakanlığı\'dır. TEİS olarak Sağlık Bakanlığını göreve çağırıyoruz. Bu ürünlerin izni, ruhsatı, kontrolü artık tamamen Sağlık Bakanlığı\'na geçmelidir\" dedi.

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