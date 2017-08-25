TEİS: Ecza deposunun stokları açılırsa kanser ilacına erişim kolaylaşır

Adem YAZICI/ANKARA, (DHA)- TUM Eczane İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, sağlık otoritelerince aylar önce tamoksifen sitrat hammadeli ilaçta yaşanan sorunun çözüleceğine yönelik bilgi verilmesine rağmen, sorunun hala devam ettiği belirtti. Saydan, son günlerde başta tamoxifen sitrat hammaddeli kanser ilacı olmak üzere diğer birçok ilacın tedariğinde yaşanan sorun nedeniyle tüm eczacılar ve hastaların mağdur olduğuna dikkat çekti, \"İlaç eczaneye gelmiyor. Ecza deposunun stokları açılırsa, kanser ilacına erişim kolaylaşır\" dedi.

Bu sürecin başlıca sebebinin, ilaç fiyatlandırma politikasında izlenen yanlış tutum olduğunu belirten Nurten Saydan, \"Özellikle ithal edilen birçok ilaçta üretici ve aracı paydaşlar maliyeti karşılamadığı noktada ilacı üretmekten ya da tedarikten vazgeçmektedirler\" dedi.

Saydan, ilaç fiyatlarında uygulanan Euro kurunun 2.34 TL olduğunu hatırlatarak, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

\"Euro kurunun 4 TL\'ye ulaşmış olduğu ekonomik gerçeğine karşın, ilaç fiyatları belirlenirken baz alınan Euro kuru hala 2.34 TL seviyesindedir. Bu durum; maalesef tüm sektöre dengelenmesi imkansız bir yük getirmektedir. Bu zorlayıcı ekonomik durum ortadayken, kamuoyunda ilaç temininde yaşanan aksaklıkların; eczanelerden kaynaklandığı, eczacıların bu ilaçların piyasaya arzına engel olduğu şeklinde yapılan asılsız haberler bizleri derinden üzmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan protokol gereği devlete iskonto yapma sözü vermesine rağmen bu iskontoyu yapmayan ilaç firmalarının ürünlerini dahi değil kârsız, zararına satmaya devam edip, kamu sağlığını her şeyin üstünde tutan biz eczacıların ilaçları stok yapıp satmadıklarını beyan etmek, kabul edilebilir bir durum değildir\" dedi.

İLAÇ ECZANEYE GELMİYOR

Vatandaşın ilaca ulaşamamasındaki tek engelin; ilacın eczanelere gelmemesi olduğunu belirten Saydan \"Konuyla ilgili olarak ülkemizin ilaç politikalarının başı olan TİTCK tarafından Ocak ayında yapılan duyuru ile; bahse konu ilaç temin sıkıntısının firma ve depolardan kaynaklandığının altı çizilmişken, üretilen tüm beşeri tıbbi ürünlerin üretim bandından son kullanıcıya kadar nerede olduğu bilgisi, dünyada sadece ülkemizde uygulanan İlaç Takip Sistemi\'yle anlık olarak takip ediliyor. İlgili ürünlerin hangi firmanın ya da ecza deposunun stoğunda ne kadar süre kaldığı da ortadayken, sanki ilacı saklayanlar eczacılarmış gibi eczanelerin İlaç Takip Sistemi\'ndeki ürün stok kayıtlarının vatandaşlara açılması, çözümden uzak ve adeta eczaneleri hedef göstermeye yönelik bir eylemdir. Asıl yapılması gereken; ecza depolarının İlaç Takip Sistemi\'ndeki stok kayıtlarının eczane eczacılarına açılmasıdır. Bu sayede de eczacıların başka şehirlerdekiler dahil, ilacın bulunduğu depoyla irtibatını hızlandırarak ilaca ulaşmadaki engelin bir nebze de olsa ortadan kaldırılmasıdır\" dedi.

Nurten Saydan, halkın birincil sağlık danışmanı olan eczacıların kamu sağlığını her şeyin üstünde tuttuğunu ve hiçbir hastanın tedavisinin bu ve benzeri sorunlar sebebiyle yarım kalmasını istemediklerini belirtti. Saydan, “Bulunmayan ilaç sorununun kalıcı çözümünün ilaç fiyatlandırma politikasında iyileştirme yapılması gerektiğinin altını bir kez daha önemle çizmek istiyoruz. Zira bu yöntem ilaç harcamalarını değil, ilaç kullanımını kısıtlamaktadır. Gereksiz ilaç harcamalarından tasarruf olur, ama kullanılması gereken ilaçtan tasarruf olmaz\" dedi.

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