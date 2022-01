TEİS: 67 meslektaşımız ve 23 eczane çalışanımız Covid-19’dan hayatını kaybetti

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Covid-19 nedeniyle Türkiye'de ilk can kaybının bir eczacı olduğunu hatırlattı ve 'Bugüne kadar 67 meslektaşımız ve 23 eczane çalışanımız Covid-19’dan hayatını kaybetti' açıklamasını yaptı.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, yaptığı yazılı açıklamada; vatandaşların ilk adımda ulaştığı sağlık kuruluşlarının eczaneler olduğunu belirtti. Bu nedenle, ülke genelinde Covid-19'dan etkilenen eczacı ve eczane çalışanları sayısının giderek arttığını ifade eden Saydan, şu ifadeleri kullandı:

“Covid-19'lu hastalarla en çok yüz yüze gelen meslek grubuyuz. Bu süreçte, 67 meslektaşımız hayatını kaybetti. 7/24 hastalarımıza hizmet veriyoruz ve birçok hasta eczaneye girip çıkıyor. Dolayısıyla, bulaş riski en yüksek meslek grubuyuz. Ancak, eczacılar olarak kendi imkanlarımızla ve hiçbir destek olmadan çalışma ortamımızın güvenliğini ve hastaların birbirine virüsü bulaştırmaması için birçok önlem almaya çalışıyoruz.

"Eczacıların can güvenliği korunamıyor"

Ekonomik sorunlarımızın yanı sıra bir de eczacıya uygulanan şiddetle baş etmeye çalışıyoruz. Neredeyse her gün yaşadığımız ya da şahit olduğumuz şiddet olayları, eczacıların can güvenliğinin ciddi anlamda korunamadığı gözler önüne seriyor. Bunun son örneği; Gaziantep ilinde faaliyet gösteren bir eczanemizde, nöbet hizmeti verdiği sırada yaşandı. Eczanelere yönelik yaşanan şiddet ve hırsızlık gibi olaylar yüzünden özellikle gece nöbet tutan eczacıların can güvenliği tehlikede. Eczacı artık can ve mal güvenliğinden endişe ediyor. Eczacılar silahlı saldırı, hırsızlık, darp ve gasp gibi olaylardan dolayı can korkusu yaşıyorlar. Gece nöbetlerinde yaşanan soruna hala kalıcı bir çözüm bulunamadı. TEİS olarak, 7/24 kesintisiz hizmet veren eczacılarının görevlerinin aksamaması ve hizmetlerini vermeye devam edebilmeleri için gerekli tedbirlerin hayata geçirilmesini tüm kamuoyunun huzurunda yetkililerden talep ediyoruz.” (ANKA)