Teğmen Çelebi'nin 'sehven davasında' sanık polise beraat

Tutuksuz yargılandığı Ergenekon davasında 16,5 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yeniden tutuklanan Teğmen Mehmet Ali Çelebi’nin soruşturma kapsamında gözaltındayken cep telefonuna sehven yükleme yaptığı iddiasıyla yargılanan polis memuru Hanefi Öpaydın, ‘Görevi kötüye kullanma’ suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Ergenekon davasında 16,5 yıl hapis cezası alan Teğmen Mehmet Ali Çelebi’nin açtığı ve cep telefonuna İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 'sehven' yükleme yapıldığı iddiasına ilişkin dava İstanbul 18. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davaya sanık Öpaydın katılmazken, müşteki Mehmet Ali Çelebi hazır bulundu.

Çelebi: Dijital komplolar

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre duruşmada sözleri sorulan Çelebi, "Kamuoyunda bilinen çeşitli davalarda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik yürütülen dijital komploların açığa çıkacağı bir duruşmadayız. Suç sabittir. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Serkan Günel: Bu bir ekip işi

Çelebi'nin avukatı Serkan Günel ise, yargılamanın genişletilmesi talebinin mahkemece reddedildiğini, bu nedenle de maddi gerçeğin ortaya çıkmasının engellendiğini belirtti. Avukat Günel, "Biz sanığın mahkumiyeti halinde dahi maddi gerçeğin ortaya çıkmayacağı kanaatindeyiz. Zira burada yargılanan sanık, bu olayı tek başına gerçekleştirecek güçte değildir. Bu iş ekip işidir." diye konuştu. Sanık Öpaydın'ın avukatı Ali Çelik ise müvekkillinin beraatini talep etti.

‘Suçun unsurları oluşmadı’

Sanık ve müştekinin sözlerinin ardından hakim kararını açıkladı. Hakim, sanığın üzerine atılı 'görevi kötüye kullanma' suçunun unsurlarının oluşmadığını belirterek beraat kararı verdi.

2 yıl hapsi istenmiştı

Mehmet Ali Çelebi'nin gözaltına alındığı zaman telefonuna 'sehven' yükleme yapıldığı iddiaları üzerine avukatı 26 Ocak 2011'de Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. İki seneden fazla süren soruşturma sonunda Savcı Seyfettin Atıcı tarafından hazırlanan iddianamede, başka suçtan gözaltına alınan Mahmut Oğuz Kazancı'ya ait sim kartındaki 139 adet telefon numarasının Çelebi'nin telefon hafızasındaki sehven kopyalama ve fiziki ortamdaki dökmelerinin içerisine 20.09.2008 tarihinde eklendiği belirtildi. İddianamede bu eklemeyle Mehmet Ali Çelebi'nin mağduriyetine sebebiyet verdiği kaydedildi. İddianamede şüpheli polis memuru Hanifi Öpaydın'ın görevi ihmal suçunu işlediği kaydedildi. Öpaydın, 2 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.