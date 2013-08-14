Teğmen Mehmet Çelebi cezaevine giriyor

Ergenekon davasından 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Teğmen Mehmet Ali Çelebi bugün teslim oldu.



Helikopter pilotu olan Teğmen Mehmet Çelebi, avukatları Serkan Günel, Hüseyin Ersöz ve ailesiyle birlikte saat 13:00'de Çağlayan Adliyesine geldi. Hakkındaki tutuklama kararının okunmasının ardından Teğmen Çelebi cezaevine konulacak.



Hürriyet gazetesinde yayımlanan habere göre, Teğmen Çelebi'nin teslim olmadan önce son fotoğraflarını avukat Hüseyin Ersöz, "Özgürlüğün resmini Mehmet Ali çizdi" notuyla Twitter hesabından paylaştı.

Adliye önünde alkışlar ve sloganlarla karşılandı

Ergenekon davasında 16 yıl 6 ay hapis cezası alan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Teğmen Mehmet Ali Çelebi teslim olmak için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Çelebi, adliyeye avukatları Hüseyin Ersöz ile Serkan Günel, annesi Rukiye Çelebi, babası Muharrem Çelebi, ağabeyi Volkan Çelebi ve sözlüsü Kezban Merey ile birlikte geldi. Çok sayıda kişi de Çelebi'yi adliye önünde alkışlar ve sloganlar eşliğinde karşıladı.

'Kararı Türk milletine bırakıyoruz'

Avukatı Serkan Günel, "Bundan 26 ay önce hakkındaki tüm suçlamaları teker teker çürüterek tahliye olan Teğmen Mehmet Ali Çelebi hakkında gerekçesiz bir kararla 3. yargı paketinin getirdiği düzenlemelerle aslında tasfiye haline gelmiş, aslında şu an varolmayan bir mahkemenin verdiği kararla ve değerli hukukçuların son günlerde açıkladığı gibi yedek hakimlerin katılımıyla yok hükmünde sayılan bir kararla şu anda tekrar hakkında tutuklama kararı verilmiş durumda. Bu 26 ayda dosyaya yeni bir delil girmedi. Hakkında yeni hiçbir iddiada bulunulmadı. Tahliye edildiği günden beri değişen hiçbir şey yok. Kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunmamasına rağmen anlam veremediğimiz şekilde hakkında yakalama kararı verilen 16 yıllık cezaya binaen tutuklanmak istemektedir. Hakkında tahliye kararı verildikten sonra tekrar tutuklanmasını, kamuyounda sehven soruştuması olarak bilinen ve Çelebi'nin telefonun rehberine 134 adet telefon numarasının yüklemesiyle ortaya çıkan olayla bağlantılıyoruz. Ve yine kararı Türk Milletine bırakıyoruz" dedi.

'Bunu yeni görev olarak kabul ediyoruz'

Teğmen Mehmet Ali Çelebi ise, "Suçsuzum. Masumiyetimize güveniyoruz sadece. Bunun mutlaka adaletle sonuçlanacağına eminiz. Yeni görev olarak kabul ediyoruz bunu. Hakikat yürüyor, hakikat er yada geç zafere ulaşacaktır. Bizim ödediğimiz bu bedeller milletimiz için uyanış vesilesi olacaktır" ifadesini kullandı.



Annesi Rukiye Çelebi, 'Benim oğlum vatan görevine gitti. Oğlumun suçu yok günahı yok. Suçsuz yere içeri atıldı. Tahliye olduğu halide tekrar içeri koydular' diye konuştu.



Yakınları ve kendisini karşılayanlarla vedalaşan Çelebi ardından adliyeye avukatlarıyla beraber giriş yaptı.