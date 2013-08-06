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Emniyetin 'sehven' yüklediği numaralardan 16,5 yıl ceza yedi

Telefonuna polis tarafından 'yanlışlıkla' numara yüklenen teğmen Mehmet Ali Çelebi Ergenekon davasında 16 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

06 Ağustos 2013 18:14

Pilot Teğmen Mehmet Ali Çelebi Ergenekon davasında terörist olduğu iddiasıyla tutuklandı, 3 yıl Silivri’de hapis yattı. Hakkındaki suçlamalardan birisi, “Örgüt adına Hizbut Tahrir örgütü içine sızarak, faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıydı. Bunun “delili” de Çelebi’nin cep telefonunda Hizbut Tahrir üyelerine ait 139 telefon numarasının yer almasıydı.
Cumhuriyet'in haberine göre, sözkonusu numaraların Çelebi’nin telefonuna Emniyet’te gözaltındayken yüklendiği duruşmalar başladıktan sonra anlaşıldı. Emniyet’ten Mahkemeye gönderilen yazıda, “139 telefonun Çelebi’nin telefonuna sehven kopyalandığı” bildirildi.

Sehven yüklemeye takipsizlik

Ergenekonun sanığı Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin cep telefonuna emniyette 'sehven' yükleme yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada polislere takipsizlik verildi.

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