Teflon tavalardaki tehlikeye dikkat!

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, özellikle teflon tavalarda bulunan PTFE (Politetrafloroetilen Polimer) maddesine dikkat çekerek, bu maddenin insanlarda tiroid tembelliği ve üreme fonksiyonlarına zarar verebileceğini belirtti.

Son dönemde endokrin hormonal sistemi etkileyen çeşitli kimyasal maddelerin türemeye başladığını kaydeden Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, özellikle teflon tavalarda bulunan PTFE (Politetrafloroetilen Polimer) maddesinin besin ve solunum yolu ile vücuda girerek tiroid kanserine neden olduğunu belirtti.



Doç. Dr. İlhan, ayrıca yapılan çalışmalarda bu maddelerin hayvanlarda tiroid nodülleri oluşumunu arttırdığının gösterildiğini de açıkladı.



Sadece teflon tavalar değil mutfaktaki araç-gereçlerden mobilyaya kadar kullanılan birçok eşyada kimyasal maddeler bulunduğunun altını çizen Doç. Dr. İlhan, bu ürünlerin kullanımı konusunda bilinçli olunması gerektiğini vurguladı.

"Vücuda besin yolu başta olmak üzere çeşitli yollarla alınarak dokularda birikiyor"

Endokrin engelleyicileri belli başlı sınıflarda sıralamanın mümkün olduğunu söyleyen Doç. Dr. İlhan, "Mesela plastiklerde çokça kullanılan BPA dediğimiz bisfenol maddesi ya da ftalatlar, perflora karbonlar, tarım ilaçları dediğimiz pestisitler en başta sayılabilecek gruplar. Bunların içerisinde de özellikle teflon tavalarda kullanılan ve PTFE (Politetrafloroetilen Polimer) ve PFOA (Perflorooktanoik Asit) denen perflora karbonlar grubu mevcut.



Bunun teflon tavalarda özellikle tercih edilmesinin sebebi, hem ısıya karşı bir direnç sağlıyor hem de lekelenmeye karşı bir kolaylık sağlıyor. Fakat bu maddeler kullanılırken vücuda besin yolu başta olmak üzere çeşitli yollarla alınarak dokularda birikiyor" diye konuştu.



Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "PTFE denilen madde sadece teflonda değil, halılardan tutun leke tutmayan kumaşlara kadar, mutfaktaki saklama kaplarından tutun tıbbi aletlere kadar birçok eşyada bulunuyor. Orada bile kullanılıyor bu maddeler." (DHA)