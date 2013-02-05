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Yaşam

Tefeciler vatandaşın cep telefonunu nasıl ulaşıyor?

CHP'li Gökmen Öğüt, tefecilerin kredi kartı ve kredi borcu olan vatandaşların cep telefonlarına nasıl ulaştıklarını Meclis gündemine taşıdı

05 Şubat 2013 22:39

Hülya Karabağlı/ ANKARA

 

CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, tefecilerin kredi kartı ve kredi borcu olan vatandaşların cep telefonlarına nasıl ulaştıklarını Meclis gündemine taşıdı. Öğüt, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali Yıldırım’a “Bu bilgilerin birçoğunun bankalardan elde edildiği söylenmektedir. Bununla ilgili bir tespit çalışması yapılmış mıdır? Tespiti halinde ne tür yasal bir yaptırım uygulanacaktır” diye sordu. Öğüt’ün  soru önergesi  ve gerekçesi şöyle.

Son günlerde cep telefonlarına kredi kartı veya kredi borcu olan kişilere çeşitli yöntemlerle yardımcı olunabileceği, borçların taksitlendirilebileceği yönünde mesajlar gelmekte, bu mesajların geldiği adreslerin ise çeşitli faktoring şirketleri veya pazarlama kurumları olduğu söylenmektedir. Bu kısa mesajların çoğu da yasal bir şirket olmaktan öte tefeci diye tabir edilen şahıslar tarafından yollanmaktadır. İstemimiz dışı elde edilen telefon numaralarımızla Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Kanun ihlal edilmektedir.

 

Bankalardan mı  elde ediyorlar?

 

-Söz konusu şirketler vatandaşın cep telefonlarına nasıl ulaşmaktadır?

-Bu bilgilerin birçoğunun bankalardan elde edildiği söylenmektedir. Bununla ilgili bir tespit çalışması yapılmış mıdır? Tespiti halinde ne tür yasal bir yaptırım uygulanacaktır?

-Benzer yollarla elde edilen gsm numaraları için mesajları yollayan şirketlere ne tür bir yasal yaptırım uygulanacaktır?

-Mevcut yasalar bu tür uygulamalarda gereken cezayı vermek ve cezalarda caydırıcı olmak adına yeterli midir? Değilse ne yapılması planlanmaktadır?

-Vatandaşın istemediği kişi ve kurumlar tarafından cep telefonlarının bilinmesinin engellenmesi devletin ilgili resmi kurumlarının görevi değil midir? 

 

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