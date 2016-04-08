TEDxReset 7. Yılında hayallerinizi gerçekleştirmek için her zaman “Bir Yolu Var” diyor

2010 yılında “Sıfırla” başlayan TEDxReset, 7. senesinde “Bir Yolu Var” temasıyla takipçileriyle birlikte olacak. 15-16 Nisan’da Yapı Kredi ana sponsorluğunda TİM Show Center’da düzenlenecek etkinlikte; ışığın sesini ölçerek bilim dünyasını şaşırtan kuantum fizikçisi genç Profesör Mete Atatüre, vatandaş gazeteciliğinde ülkesinde önemli adımlar atan Kırgız gazeteci Bektour Iskender, Sinir Bilim Uzmanı Kerem Dündar, Radyo Programcısı Geveze, senarist ve yönetmen Kerem Deren, kaşif Yiğit Tekşen, Karaot Tohum Derneği’nin Kurucu Üyesi Feray Karapınar gibi konuşmacılar yer alacak.

Küratörlüğünü Ali Üstündağ’ın yaptığı TEDx etkinliklerinin Türkiye’deki en büyük temsilcisi olan TEDxReset, bu yıl da zihinleri sıfırlayarak, ön yargılardan arındırarak, her zaman “Bir Yolu Var” temasını işleyecek.

TEDxReset’te misafirler, içinde bulundukları koşullar ne kadar sancılı olursa olsun, bu koşulların yarattığı gerçeklikten kaçmadan, onları reddetmeden içinde kalmayı ve cesaretle temas etmeyi, yolculuğunun bir döneminde kaybolanlarla, kaosun içinde yolunu bulanlarla hatta hala bulamayanlarla diyalog içine girmeyi, kaosun bağımlı olarak var olduğu idrak edildiği takdirde onunla pazarlık etmeyi, bu süreçte olan biteni olumlu ya da olumsuz yargılamadan, sakin ve tarafsız kalarak, kişilerleve koşullarla nasıl işbirliği yapılabileceğini, yeni yolları keşfettiğinde yol haritalarına tutunmayıp, onları sürekli bir şekilde güncel tutmanın tekniğini yani ayar sanatını öğrenecek.

Televizyoncu Umur Ali Birand, mimar Hasibe Akın, heykeltıraş İskender Giray, tüm dünyadaki en geniş sanatçı performansına sahip Sofar İstanbul kurucu ortağı Ozan Sakin, Yırca köylüsü Kenan Kahya, Good4trust’un kurucusu Uygar Özesmi, danışman Evrim Kuran, hizmetsever Fırat Emiroğlu, müzik performanslarında ise Ah! Kosmos, Açık Seçik Aşk Bandosu, Soul Stuff gibi farklı alanlardan öne çıkan isimler iki gün boyunca konuşmalar gerçekleştirecek.

Bilim insanları, akademisyenler, iş dünyasından profesyoneller, teknoloji geliştirme uzmanları, tasarımcılar, sanatçılar, medya mensupları, blogger’lar ve üniversite öğrencileri başta olmak üzere merak eden ve sorgulayan herkesin buluşma ve paylaşma platformu TEDxReset, bu yıl da sıra dışı fikirleri keşfetme fırsatı sunacak.

Bağımsız bir gönüllü ekip ile kâr amacı güdülmeden toplumun bilgi ve ilhamını arttırmak üzere 7 yıldır yapılan TEDxReset etkinliklerine bu yıl; Vizyoner (Ana) Sponsor olarak Yapı Kredi, İlham veren sponsor BSH, Destek Sponsoru Betek Boya, Medya Sponsoru CNN Türk, İletişim Sponsoru Karnaval, Hizmet Sponsorları; Armada, Anka İletişim, Avem Medya, Biletino, Boogy Etkinlik, Butik Sirkeci Pansion, DT Bilişim, Eresinler Otel, MedinaTurgul DDBO, İnteras, Nohlab, Steppen, Ströer, TUHİD, DPİD, MİXX Awards Organisation, Zer Koç Satın Alma, Müzikotek destek olacak.

TEDxReset'ten 2015 yılına ait rakamlar:

Toplam katılımcı 1.300

İnternette canlı yayın izlenme sayıları 13.000

Twitter Geri Dönüş (17-18 Nisan) 148.300

Twitter Geri Dönüş (Nisan boyunca) 229.000

Videoların İlk 2 Aylık Periyotta Toplam İzlenme Sayısı: 85.000

TEDxReset Tüm videolarının izlenme sayısı 1,5m’e yaklaşmıştır.

TED hakkında

TED, “paylaşmaya değer fikirlerin” dile getirildiği, dünyanın önde gelen düşünürlerinin, bilim insanlarının, sanatçıların, tasarımcıların konuşmacı olarak katılarak kendi ilham verici, yaratıcı, yenilikçi fikirlerini ve öykülerini cesurca paylaştığı ve bu şekilde fikirlerin tüm coğrafi sınırların ötesine yayıldığı bir platform ve konferanstır.

TEDx Hakkında

TEDx ise “paylaşmaya değer fikirler”in dile getirildiği yerel bir programdır. TED, “Paylaşmaya Değer Fikirler” anlayışıyla, kişiler ve organizasyonların TED benzeri kendi yerel etkinliklerini yapabilmeleri için TEDx’i yaratmıştır. TEDx ismindeki “X” bağımsız organize edilen TED etkinlikleri anlamına gelmektedir.

Bir TEDx etkinliği, TED konuşma videoları ve canlı konuşmalar sayesinde yeni fikirler, ilham veren tartışmalarla zenginleşen bir dünyayı yaşatır. TED bağımsız organize edilen bu etkinlikler için genel kılavuzluk hizmeti sağlamaktadır.

TEDxReset hakkında

TEDxReset, bir grup TED gönüllüsünün İstanbul’da bir TEDx ‘zihin konferansı’ yapmak üzere TED lisansını alarak başlattığı bir girişimdir. Türkiye’deki en geniş katılımlı TEDx etkinliklerini gerçekleştirmeyi başaran TEDxReset, geleceğe dönük uluslararası bir vizyon yaratmak ve paylaşmak adına kar amaçsız düzenlenen, gönüllü bir organizasyondur.

2010 yılından bu yana “Sıfırla”, “Ya Yanılıyorsak”, “Yolculuk Nereye?” ve “Kritik Kavşaklar” temalarıyla düzenlenen konferanslarla 5.000’e yakın salon katılımcısına, 40.000’e yakın online takipçiye ulaşan TEDxReset, yedinci yılında “Bir Yolu Var”etkinlik temasıyla konferanslar düzenlemeye devam ediyor.