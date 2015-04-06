TEDxReset 6. yılında 'Fikirden Harekete' geçmeye çağırıyor

TED Talks önderliğinde gerçekleştirilen global TEDx etkinliklerinin Türkiye’deki en büyük temsilcisi olan TEDxReset, “Fikirden Harekete” temasıyla 17-18 Nisan’da seyircileriyle buluşacak.

6. kez düzenlenen TEDxReset’in bu yılki fark yaratan konuşmacıları arasında dijital analist Damien Radcliffe, akademisyen Prof. Dr. Erhan Erkut, antropolog yazar Benjamin Dix, T24'ün kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, Khan Academy Türkçe Direktörü Alp Köksal, filozof yazar Cem Şen, akademisyen Yrd. Doç. Dr. Mehmet Karlı. Moda Tasarımcısı Hatice Gökçe, Kod Yazım Eğitmeni İskele 47 kurucularından Bager Akbay, Bilim Muhabiri Alexandre Goncalvez ve Türk Psikologlar Derneği Üyesi İbrahim Eke bulunuyor. Ayrıca Ayyuka, Gaye Su Akyol, Barış için Müzik, Erdem Şimşek ve Lights in Babylon gibi farklı disiplinlerden bir çok müzik sanatçısı da hem hikâyeleri hem müzikleri ile sahneyi paylaşıyor.

17 Mart 2015, İstanbul – Gönüllü bir ekip tarafından organize edilen TEDxReset, geçtiğimiz yıl “Ya Şimdi?” temasıyla büyük yankı uyandırmıştı. 6. yılında ise fikirlerin doğuş anından hayata geçtiği döneme dek hangi aşamalardan geçtiğini, gerçekleştikten sonra da topluma nasıl fayda sağlayabileceğini ele alacak.

17-18 Nisan’da TİM Show Center’da düzenlenecek TEDxReset teknoloji, mimari, bağımsız basın, dünyayı değiştirebilecek yeni tasarım anlayışları, çağdaş sanatın teknolojiyle iç içe geçtiği arakesitler, alternatif iş ve yaşam modelleri, sivil toplumun gücü, müzik ve eğlenceyi “Fikirden Harekete” teması çerçevesinde sunacak.

Dijital analist Damien Radcliffe, akademisyen Prof. Dr. Erhan Erkut, antropolog yazar Benjamin Dix, Khan Academy Türkçe Direktörü Alp Köksal, filozof yazar Cem Şen, akademisyen Yrd. Doç. Dr. Mehmet Karlı. Moda Tasarımcısı Hatice Gökçe, Kod Yazım Eğitmeni İskele 47 kurucularından Bager Akbay, Bilim Muhabiri Alexandre Goncalvez ve Türk Psikologlar Derneği Üyesi İbrahim Eke gibi farklı alanlardan öne çıkan isimler iki gün boyunca ‘zihin açıcı’ konuşmalar gerçekleştirecek.

Vizyoner bilim insanları, akademisyenler, iş dünyasından profesyoneller, teknoloji geliştirme uzmanları, tasarımcılar, sanatçılar, medya mensupları, blogger’lar ve üniversite öğrencileri başta olmak üzere merak eden ve sorgulayan herkesin buluşma ve paylaşma platformu TEDxReset, bu yıl da sıra dışı fikirleri keşfetme fırsatı sunacak.

Bağımsız bir gönüllü ekip ile kar amacı güdülmeden toplumun bilgi ve ilhamını arttırmak üzere 6 yıldır yapılan TEDxReset etkinliklerine bu yıl; Etkinlik ve Organizasyon Koordinasyon Sponsoru İltek İletişim ve İltek Show, Vizyoner (Ana) sponsor olarak Yapı Kredi Play, İlham veren sponsorlar Mazda ve BSH, Armada ve Armada Pera Otelleri, Adahan Otel, Eresinler Otel, Grafis / Medina Turgul DDBO, Biletino, Ströer, DT.net, Umedya / Yani Yapımlar, CNN Türk, Radio Virgin – Karnaval, Mudo, Akkurtlar, Muzikotek, Steppen, interas ve Anka İletişim destek veriyor.

Rakamlarla TEDxReset 2014

Toplam katılımcı sayısı: 1.291

Konferansın internette canlı yayın izlenme sayıları:

18 Nisan 2014: 4.311 kişi

19 Nisan 2014: 7.319 kişi

2 gün toplam: 11.630 kişi

İnternetteki ve yazılı basındaki haber sayısı: 129

Yayınlanan Konuşmaların Toplam İzlenme Sayısı: 122.000

TED, “paylaşmaya değer fikirlerin” dile getirildiği, dünyanın önde gelen düşünürlerinin, bilim insanlarının, sanatçıların, tasarımcıların konuşmacı olarak katılarak kendi ilham verici, yaratıcı, yenilikçi fikirlerini ve öykülerini cesurca paylaştığı ve bu şekilde fikirlerin tüm coğrafi sınırların ötesine yayıldığı bir platform ve konferanstır.

TEDx Hakkında

TEDx ise “paylaşmaya değer fikirler”in dile getirildiği yerel bir programdır. TED, “Paylaşmaya Değer Fikirler” anlayışıyla, kişiler ve organizasyonların TED benzeri kendi yerel etkinliklerini yapabilmeleri için TEDx’i yaratmıştır. TEDx ismindeki “X” bağımsız organize edilen TED etkinlikleri anlamına gelmektedir.

Bir TEDx etkinliği, TED konuşma videoları ve canlı konuşmalar sayesinde yeni fikirler, ilham veren tartışmalarla zenginleşen bir dünyayı yaşatır. TED bağımsız organize edilen bu etkinlikler için genel kılavuzluk hizmeti sağlamaktadır.

TEDxReset hakkında

TEDxReset, bir grup TED gönüllüsünün İstanbul’da bir TEDx ‘zihin konferansı’ yapmak üzere TED lisansını alarak başlattığı bir girişimdir. Türkiye’deki en geniş katılımlı TEDx etkinliklerini gerçekleştirmeyi başaran TEDxReset, geleceğe dönük uluslararası bir vizyon yaratmak ve paylaşmak adına kar amaçsız düzenlenen, gönüllü bir organizasyondur.

2010 yılından bu yana “Sıfırla”, “Ya Yanılıyorsak”, “Yolculuk Nereye?” ve “Kritik Kavşaklar” temalarıyla düzenlenen konferanslarla 2.500’e yakın salon katılımcısına, 40.000’e yakın online takipçiye ulaşan TEDxReset, beşinci yılında “Ya Şimdi? / What Now?” temasıyla konferanslar düzenlemeye devam ediyor.

Katılımcıların programı şöyle: