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Yaşam
Deutsche Welle

Teddy Ayıcık Fuarı başladı

Dünya genelinde Teddy Ayıcık olarak bilinen yumuşak tüylü binlerce ayı Münster'deki bir fuarda görücüye çıktı. Fuara ilgi yoğun.

26 Nisan 2014 17:47


Münster'de düzenlenen fuar Teddy üreticileri, Teddy sevenler ve koleksiyoncuları biraraya getirdi. 27 ülkeden 300'den fazla katılımcı, son model Teddy Aıyıcıkları sergiliyor. İki gün sürecek fuarı ziyaret edenler düğme büyüklüğünden, insan boyuna dek farklı boy ve renkteki birbirinde farklı Teddy ayıcıkları görme şansını yakalıyor.

Fuarda satılan Teddy Ayıcıklar'ın fiyatı 10 Euro'dan başlıyor. En pahalı ayının fiyatı ise 1500 Euro. En yeni Teddyler'in yanı sıra özel bir bölümde 19. yüzyılda üretilen Teddyler de sergileniyor.

Bu yıl 20. kez düzenlenen fuar, alanındaki en büyük fuar olma özelliğini taşıyor. Fuarın 20. kez düzenlenmesi nedeniyle kristalden 20 Teddy Ayıcık tasarlandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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