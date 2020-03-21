Tedbirler artırılıyor; Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Koronavirüs önlemleri

Sağlık Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde uygulanan tedbirleri artırdı.

Sağlık Bakanlığı'nın konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerine öneride bulunduğu tedbirleri şöyle:

Konaklama yerleri

* Otellerde konaklayanların son 14 gün içinde bulunduğu ülkeler ve ülke içindeki seyahat planları bilgilerini içeren kayıtlar tam ve düzenli tutulacak.

* Restoranlarda, genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak.

* Konaklama tesislerinde uygulanması önerilen temel enfeksiyondan korunma ve kontrol ilkelerine göre, odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılacak.

Oda temizliğini yapacak kişi ellerini yıkadıktan sonra eldiven giyecek ve temizliği eldivenli ellerle yapacak. Bir sonraki oda temizliğinden önce yeni eldiven giyecek. Genel temizliğin su ve deterjanla yapılması yeterli olacak.

* Tuvalet ve lavabolarda su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra sulandırılmış çamaşır suyu ve klor tablet kullanılacak.

* Restoranlarda açık büfe uygulamasının el teması açısından riskli bir uygulama olması nedeniyle gerekirse servisin çalışanlar tarafından yapılması sağlanacak.

* Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanacak ve kullanıma kadar temiz bir ortamda saklanacak.

* Havuzların klor düzeylerinin mevzuatta belirlenen düzeyde olmasına dikkat edilecek. Sauna, masaj salonları, spor salonları ve çocuk kulüpleri mümkün olduğu kadar kullanılmayacak. Kullanımı durumunda rezervasyonla sınırlı sayıda kayıt tutularak kullanılacak. Bu alanların mekanik temizlikleri ve havalandırmaları düzenli aralıklarla yapılacak. Oyun parkları ve çocuk kulüplerinde temizlenmesi zor oyuncaklar bulundurulmayacak.

Huzurevleri

* Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde Kovid-19 hastalığı ile uyumlu şikayetler olması durumunda, bu merkezlerde kalanlar yakından takip edilecek.

* Koronavirüs belirtisi gelişen hastanın çalışanlar tarafından ivedilikle ayrılıp, maske takılması sağlanarak sağlık birimine gönderilmesi sağlanacak.

Yurtlar

* Yurtlarda genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için de odaların ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılacak.

* Çarşaf ve havlu gibi eşyalar ise 60-90 derecede normal deterjan ile çamaşır makinesinde yıkanacak.

* Yurt çalışanlarına, el temizliğine dikkat etmeleri, elleri en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkamaları, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikler kullanmaları konusunda eğitim verilecek.

* Yurtta konaklayanlar arasında Kovid-19 hastalığı ile ilgili uyumlu şikâyetleri olması durumunda, diğer konaklayanlardan ayrılarak, maske takılması sağlanarak sağlık birimine başvurması sağlanacak.

* Kişi ile aynı odayı paylaşanların cerrahi (tıbbi) maske takması sağlanacak. Odalarında izole olmaları sağlanacak.