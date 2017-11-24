Tedavi için Azerbaycan'dan Samsun'a geldi

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - AZERİ komedyen Terlan Nur Yaşar, şeker hastalığıyla ilgili tedavi olmak için Samsun\'a geldi.

7 yıldır şeker hastası olan komedyen Terlan Nur Yaşar, Samsun\'da özel bir hastanede \'Metabolik Cerrahi ve Tip 2 Şeker Hastalığı\' alanında yapılan çalışmaları öğrenip tedavi olmak için hastane ile bağlantıya geçti. Terlan Nur Yaşar, Laparoskopik Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kliniği Başkanı Op.Dr. Muzaffer Al\'a Tip 2 Diyabet (Şeker Hastalığı) tedavisi için Metabolik Cerrahi ameliyatı olmak için ülkesi Azerbaycan\'dan Samsun\'a geldi. Devlet desteğini alarak Samsun\'da ameliyat olacağını söyleyen Terlan Nur Yaşar, \"İnşallah iyi sonuçlanan bir ameliyat olacak ve sağlığıma kavuşacağım\" diye konuştu.

Op.Dr. Muzaffer Al ise dünyada ve Türkiye\'de diyabet hastalığının gün geçtikçe arttığını belirterek, \"Ülkemizde 10 milyon diyabet hastası var. Dünyada 335 milyon diyabet hastası var ve bu rakamın 2035 yılında 680 milyon olması bekleniyor. Diyabet bütün organlarımızda sistematik kronik hasarlara neden oluyor. Biz uzun yıllardır metabolik cerrahi ameliyatları yapmaktayız. Yurt dışından hastalar geliyor. Azeri sanatçı Terlan Bey de geldi. Kendisine gerekli testleri yaptık ameliyat olacak\" dedi.



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