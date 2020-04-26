Tedavi gören hemşire İlknur Kelleci: Koronavirüs negatiften ikinci kez nüksetti

Belçika'daki Türk vatandaşlarını ülkeye getirdikten sonra Covid-19 teşhisi konan ve tedavi gören hemşire İlknur Kelleci, Koronavirüs'ün ikinci kez nüksettiğini söyledi.

Kelleci, "Hastalığın ortaya çıktığı ve sonraki süreçte ben günde 1 kez belki öksürdüm belki öksürmedim. Yani bu hastalığın seyri, herkeste farklı olabiliyor. Tat ve koku almada sorun yaşayan, başka hiçbir belirtisi olmayan vakalar var. Negatife dönenlerde belirtilerin tekrar görülmesi durumunda da panik yapmayın" dedi.

Kelleci, "Belçika'daki yurttaşlarımızın Brüksel'den Türkiye'ye getirilmesinde görev aldım. 17 Mart'ta Brüksel'de vatandaşlarımızın kontrolünü yaparak uçağa aldık ve yurda getirdik. Bu görevin ardından idari izinli olarak evde 14 gün boyunca karantinada kalma sürecim başladı. 19 Mart'ta evdeyken ilk olarak baş ağrım oldu. Ardından şiddetli eklem ağrısıyla beraber ateşim yükseldi." diye konuştu.

HaberTürk'ten Alper Uluş'un haberine göre, Kelleci, "İlk başta hasta olabileceğimi kendime konduramadım. Ancak bu şikayetlere bulantı, kusma ve ishal de eklenince hastaneyi aradım. Ambulansla gelip beni evden aldılar. Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde tedaviye alındım ve yapılan test sonucum 22 Mart'ta pozitif çıktı. Hastanedeki 6 günlük tedavinin ardından, 28 Mart'ta taburcu olarak ilaçlarımı alıp eve döndüm." ifadesini kullandı.

Kelleci şunları kaydetti:

Evdeki tedavimin ilk 10 günü çok iyiydi ancak her şey yolunda giderken mide bulantısı, kusma ve ishal tekrar başladı. Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne tekrar ambulansla gittim ve Koronavirüs tomografisinde akciğer bulgusu olan 'Buzlu cam' görüntüsüyle karşılaştık. Yani 6 günlük ilk tedavi ve negatife döndükten sonra hastalık ikinci kez nüksettiğinde akciğerimde böyle bir bulgu ortaya çıktı.

Süreyya Paşa Hastanesi'ne gittim ve doktorlarımız, negatif sürecim devam ettiği için tedavimin evde sürebileceğini söyledi. 20 Nisan'da yapılan test sonucu yine negatif çıktı. Evde izolasyon sürecim devam ediyor ve şükürler olsun ki eşimde de 2 çocuğumda da hastalığın semptomları ortaya çıkmadı.

Şunu da yaşayan biri olarak belirtmek isterim ki; virüsü kaptıktan sonra şayet yoğun bakıma girmiyorsa hasta, 7 günde iyileşme seyrine geçebiliyor. O dönemde çocuklarıma sarılmayı çok özledim. Oğlumun, 'Baba ben pozitif olursam anneme sarılabilir miyim' demesi beni çok duygulandırmıştı. 'Oğlum öyle deme; annem iyileşsin diye dua et' dedim.