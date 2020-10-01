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Medya

Tecrübeli muhabir Felat Bozarslan'dan DHA'ya tazminat isyanı: Bakteri yemek, kul hakkı yemekten iyidir; tazminatımı verin!

01 Ekim 2020 13:54

Demirören Haber Ajansı ile 2018 yılında yollarını ayıran tecrübeli muhabir Felat Bozarslan, tazminat isyanını bu kez twitter’a taşıdı.

Felat Bozarslan, DHA’nın kurumsal twitter hesabından yaptığı 'Ucuz kıymalı pideye dikkat: Et yerine bakteri yemeyin' başlıklı haberi alıntılayıp, göndermede bulundu.

Deneyimli isim paylaşımında, "Bakteri yemek kul hakkı yemekten iyidir. Siz de haram yemeyin. Kul hakkı yemeyin. Tazminatımı, haklarımı verin...." ifadelerini kullandı.

Bozarslan, DHA’dan ayrıldıktan sonra Deutsche Welle Türkçe servisinin kadrosuna geçmişti.

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