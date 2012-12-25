'Tecavüzü kolaylaştıran' giysiler yasak!

Afrika’nın güneyindeki Svaziland Krallığı’nda mini etek, göbeği açıkta bırakan bluz ve düşük belli pantolon gibi giysiler, "tecavüzü kolaylaştırdığı" gerekçesiyle yasaklandı. Yasak, Kral’ın her yıl kendisine yeni eşler seçtiği törenler içinse geçerli olmayacak.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, yasağa uymayan kadınlar altı ay hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalacak.

Yasak, 1 milyon 200 bin nüfuslu Svaziland Kral'ının her yıl kendine yeni eşler seçtiği ve yüzlerce kadının yarı çıplak halde şarkı söyleyip dans ettiği törenler içinse geçerli olmayacak.

Kral'ın şu an 13 eşi bulunuyor ve hepsi ayrı saraylarda yaşıyor. Forbes dergisine göre ülke hastalık ve yoksullukla boğuşmasına rağmen Kral Mswati, dünyanın en zengin hükümdarları arasında yer alıyor.

Dünyada mutlak monarşiyle yönetilen birkaç ülkeden biri olan Svaziland'da siyasi parti kurulması yasak.

(Deutsche Welle Türkçe)