"Tecavüz"le suçlanan sanat yönetmeni tutuklandı

Bazı televizyon dizilerinde sanat yönetmenliği yapan H.S. (39), evine götürdüğü üniversite öğrencisine tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

İfadesinde “Kendi rızasıyla oldu. Balkondan düşmesin diye, bileğinden tutup çektim. Benim boyumda benden iri biri, zorla ilişkiye girmem mümkün değil” diyen H.S. tutuklandı.

Üniversite öğrencisi 26 yaşındaki H.B.G., eski erkek arkadaşının yanında asistanlık yaptığı, bazı dizilerde sanat yönetmenliğini üstlenen H.S. ile geçen ay bir mekânda karşılaştı.

Aynı masada oturan ikili bir süre sohbet ettikten sonra H.S., H.B.G.’yi “Telefonumun şarjı bitti, evim yakın, gel bana gidelim, şarj ettikten sonra tekrar çıkarız” diyerek evine davet etti.

Hürriyet'ten Ceylan Sever'in haberine göre, H.S., “Burada yatak var, burada kal” dediği H.B.G.’den olumsuz yanıt alınca ısrar etti. İddiaya göre daha sonra H.B.G.’ye cinsel saldırıda bulundu. Evden çıkan H.B.G gittiği hastanenin polisine şikâyetçi oldu. H.B.G.’nin daha önce de tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü H.S. gözaltına alındı.

"Benim boyumda, benden iri"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan H.S., “H.B.G asistanımın eski sevgilisiydi. Ben kendisine daha önce tacizde bulunmadım. Öyle olsaydı evime gelmezdi. Beşiktaş’ta eğlendik. Gece eve geldiğimizde de bir miktar alkol aldık. Balkonda oturduk ve daha sonra ilişkiye girdik. Kendi rızasıyla oldu. Zaten benim boyumda benden iri biri, zorla ilişkiye girmem mümkün değil” dedi.

"Kariyerimi, hayatımı mahvetmesinden korkuyorum"

H.S., ifadesinde şöyle devam etti:

"Odam dış kapıya çok yakında, istese gidebilirdi. Balkon camlarından bağırması halinde komşular yardıma koşardı. Balkonda 5-10 dakika durdu.

Bu sırada değişik ruh haline girdi, düşme riski taşıyordu, bileklerinden tutup çektim. Sonra gitti. Eski nişanlısı bipolar hastası olduğunu söylüyordu. H.B.G.’nin omuzlarına baskı uyguladığım doğru değildir.

Bu hasta kişinin benim kariyerimi, hayatımı mahvetmesinden korkuyorum. Çalıştığım sektörde çok kadın var, onun ile zorla ilişkiye girmem söz konusu değil."



İfadesi alındıktan sonra savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen H.S. ‘cinsel saldırı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.