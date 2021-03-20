Tecavüzle suçlanan Armie Hammer hakkında soruşturma başlatıldı

Los Angeles Polis Departmanı, hakkında tecavüz suçlaması bulunan aktör Armie Hammer hakkında soruşturma başlattı. Adı sadece Effie olarak açıklanan bir kadın, Hammer’ın 2017 yılında kendisine tecavüz ettiğini açıklamıştı.

Hakkındaki suçlamalar sebebiyle kariyeri bir süredir hızlı bir düşüşe geçen Armie Hammer, gün yüzüne çıkan mesajları ve görüntüleriyle ocak ayından itibaren sosyal medya gündemine yerleşti. Hammer’ın eski sevgilisi Courtney Vucekovich "Kaburgalarımı kırıp mangal yapmak ve yemek istediğini söyledi. Kanın tadını çok seviyordu." açıklamasının ardından ortaya atılan cinsel istismar iddialarından sonra kadrosunda Jennifer Lopez ile birlikte yer alması beklenen "Shotgun Wedding"den ayrılmış, aynı zamanda The Godfather filminin kamera arkasını anlatacak olan The Offer dizisinin oyuncu kadrosundan da çıkarılmıştı.

Effie isimli bir kadın, katıldığı bir basın toplantısında, bugüne dek bu suçlamalara daima cinsel ilişkiye girdiği kişilerin izni olmayan davranışlarda bulunmadığını söyleyerek karşılık veren Hammer’ın kendisine saatlerce vahşi bir şekilde tecavüz ettiğini iddia etmişti.

"Sağlığım konusunda endişe duymadan oradan ayrıldı"

Effie, tecavüz olayında Hammer’ın kendisinin ayaklarına “attığı her adımda acımaları için” vurduğundan ve oradan kaçmak istediğinde Hammer’ın buna izin vermediğini belirterek, "Daha sonra sağlığım konusunda hiçbir endişe duymadan oradan ayrıldı, şok içerisindeydim." ifadelerini kullandı.

Hammer’ın avukatı iddialara yanıt olarak, Effie'nin Hammer’a gönderdiği mesajlara yer verdi ve Hammer’ın "Seninle artık o şekilde bir ilişki sürdüremeyeceğim, bunun sonu hiçbir zaman iyi olmadı. Konuşmayı sürdürebiliriz ve arkadaş kalabiliriz ancak daha fazlasını yapamam." şeklindeki cevabı basınla paylaştı.

Variety’nin haberine göre çevrimiçi gerçekleşen basın toplantısından kısa bir süre sonra Los Angeles Polis Departmanı tarafından Armie Hammer hakkında bir soruşturma başlatıldı. Los Angeles Polis Departmanı adına konuşan bir kişi, "Armie Hammer’ın bu yılın 3 Şubat tarihinden beridir bahsi geçen cinsel istismar suçlamaları sebebiyle soruşturma altında olduğunu teyit edebiliriz." dedi.