Tecavüze uğrayan 14 yaşındaki çocuk hamile kaldı!

Elvan Yılmaz

Çorum’un Dodurga ilçesi Tutuş Köyünde halasının eşi tarafından tecavüze uğradığı iddia edilen 14 yaşındaki lise öğrencisi hamile kaldı.

Olay A.N.B.A isimli kız öğrencinin karın ağrısı şikayeti ile aile hekimliğine gitmesiyle ortaya çıktı. Kız öğrencinin hamilelik durumunun ortaya çıkmasından sonra olayı gerçekleştirdiği iddia edilen E.T isimli 40 yaşındaki enişte gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcılığının olaya el koyması sonrasında nöbetçi mahkeme tarafından sorgulanan E.T tutuklanarak Çorum L Tipi ceza evine konuldu. 36 haftalık hamile olduğu öğrenilen 14 yaşındaki A.N.B.A isimli öğrencinin hastaneye kaldırılarak tedavi ve koruma altına alındığı öğrenildi.

“Okul servisinde olmuştur”

Olayla ilgili olarak suçlanan 40 yaşındaki E.T isimli eniştenin suçlamaları kabul etmediği, 14 yaşındaki kız öğrencinin okul servisinde gidip gelirken tecavüze uğramış olacağını söylediği öğrenildi.

Öte yandan Osmancık Cumhuriyet Savcılığına gönderilen dosyanın hazırlandığı davanın geniş çaplı soruşturulduğu öğrenildi.