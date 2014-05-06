'Tecavüze uğramış olsa da kızımızı istiyoruz, o avukat olacak'

Berna Şahin / Mardin

Mardin Kızıltepe ilçe merkezinde 27 Nisan Pazar günü aşiret üyesi oldukları öne sürülen silahlı iki erkek tarafından kaçırılan lise son sınıf öğrencisi 19 yaşındaki S. E. bir haftadır bulunamıyor.

İki aşiret arasında yaşanan husumetin neden olduğu öne sürülen kaçırma olayında kızın ailesinin endişeli bekleyişi devam ederken iki aşiret arasındaki gerginlik de her geçen gün tırmanıyor. S.E'nin tecavüze uğrayabileceği ihtimaline karşı ise aile "Kızımızın başına ne gelirse gelsin biz ona sahip çıkacağız, o okuyup avukat olacak, yeter ki canlı bir şekilde bulunsun" diyor.

'Silah zoruyla kaçırıldı'

Görgü tanıkları S.E'nin "zorla kaçırılmak istendiğini sırada direndiğini ancak saldırganların iki el silah sıkarak onu kaçırdıklarını" söylüyorlar. Olayı duyan aile bireyleri kaçırıldığı noktaya ulaştığında ise S.E'den geriye sadece ayakkabısının teki kalıyor. Gece gündüz polisten ya da jandarmadan gelecek bir haberi bekleyen aile, kızlarının yaşamından endişe ediyor. Bu kaçırma olayının iki aşiret arasındaki çekişmeden kaynaklandığı belirtilirken bu gerginliğe yol açan gelişmenin perde arkasında yaşananlar dikkat çekici.

Yaklaşık üç yıl önce S.E'nin abisi A.E şu an kardeşini kaçıran karşı aşiretten C.E ile evlenmek istiyor. C.E'nin ailesinin karşı çıkması üzerine A.E ve C.E kaçarak evleniyorlar. Ancak bu olay iki aile arasında gerginliğin başlamasına sebep oluyor. 3 yıldır evli olan A.E ve C.E'nin bir çocukları oluyor. Şu an ise C.E ikinci çocuğuna hamile. Ancak bir yuva kurmaları C.E nin ailesinin öfkesini dindirmiyor. Damatları A.E’nin kız kardeşi S.E'yi kaçırıyorlar.

Ailenin günlerdir çalmadıkları kapı kalmamış ancak işin içinde aşiretler olunca birçok kişi ya da kurum tarafından kaderlerine terk ediliyor. S.E'nin yaşamından endişe duyan aile gece gündüz uyumadan kızlarından gelecek iyi haberi beklerken gelen duyumlar arasında S.E'nin öldürülmüş olabileceği bile var.

Abi Ferhat Eren, kardeşi S.E'nin kaçırılırken açılan ateş sonucu yaralanmış olabileceğini, görgü tanıklarının S.E'nin yüzünde yaralar olduğunu ve günlerdir yemek yemediğine söylediklerini belirtiyor.

S.E'yi kaçıran kişinin gelinleri C.E'nin abisi iki çocuk babası Ş.Ö olduğunu söyleyen Ferhat Eren kaçırma olayında kullanılan ve özel güvenlik kamerasından teşhis edilen aracın Ş.Ö' nün köyünde bulunduğuna dikkat çekerek, Ş.Ö'nün babasının oğlunun kız kaçırdığını karakoldaki ifadesinde kabul etmesine rağmen zanlıların hala bulunamamasına tepkili.

Kendisi için değil kardeşi için kaçırmış

S.E'nin ailesinin edindiği bilgiye göre Ş.Ö, S.E'yi kendisi için değil Irak’ta çalışan kardeşi M.Ö için kaçırmış. M.Ö'nün Türkiye'ye geleceği ve S.E ile onun birlikte olmak isteyeceği bilgisini edinen aile hemen emniyeti ve karakolu bilgilendiriyor. Kendilerine “Bu kişi sınırdan giriş yaptığı an yakalayacağız” deniliyor ancak aileye, 30 nisan gecesi M.Ö'nün gümrükten elini kolunu sallayarak giriş yaptığı söyleniyor. Bu haberi alan aile soluğu karakolda alıyor ancak kendilerine söylenen cümle “her gireni çıkanı kontrol edemeyiz” oluyor.

‘Tecavüze uğramış olsa da bizim canımızdır’

S.E'nin tecavüze uğrayabileceğinden endişe eden aile ayakta. Aile üyeleri günlerdir doğru düzgün uyumuyor.

Baba F.E kızının olası bir tecavüz karşısında intihar edebileceğinden korktuğunu, güçlü olması gerektiğini belirterek bir baba olarak kendisinin her durumda kızının yanında olacağını, başına ne gelirse gelsin S.E'nin canlı bir şekilde bulunmasını istiyor.

Yaşadıkları bu korkunç olay karşısında eli kolu bağlanan aile bireyleri her dakika iyi bir haber alma umudu taşıyorlar ancak gelen fısıltı haberler de hiç iyi değil.

S.E’nin kaçırılarak zorla tutulduğu iddia edilen köye gidip gelenler, genç kızın günlerdir yemek yemediğini ve yemek yemesi konusunda zorla ikna edilmeye çalışıldığını, kendisine psikolojik baskı yapıldığını söylüyorlar.

S.E'nin iki bin hanelik bir köyde tutulduğunu savunan Abi Ferhat Eren arama yapmak için köye baskın yapıldığını ancak sadece bir kaç eve bakılarak gidildiğini, köyün tümü arandığı takdirde kardeşinin bulunacağını söylüyor.

Olayın bir an önce ciddi bir şekilde ele alınarak zanlıların yakalanmasını istediğini belirten Ferhat Eren kardeşinin töre kurbanı olmasına izin vermeyeceklerini belirterek "Benim kardeşim okuyor. Burada büyükler bize 'Sizde karşı taraftan bir kız aldınız onlarda sizden kaçırdı kızda bir kaç haftaya ikna olur. Davayı kapatın' diyorlar. Ancak biz kardeşimizin rızası olmadığını biliyoruz. Bu kalıplaşmış, köhne zihniyeti kabul etmiyoruz. Kardeşim istemediği sürece bu olayı kapatmayız. Benim kardeşim okuyup avukat olacak. Tecavüze uğrasa da evlendirilmek zorunda bırakılmasına karşıyız başına ne gelirse gelsin bizim canımızdır ve onun yanındayız" dedi.

Bu olayın hukuki yollarla adaletli bir şekilde çözülmesini istediklerini belirten abi Eren yetkilileri bu konuya acilen müdahale etmelerini istiyor.