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Dünya

Tecavüzcüyle tek başına savaştı, 50 kişi izledi!

'Kadınların polise şikâyette bulunmayı sevmediklerini biliyorum, ama onun cezalandırılmasını sağlamakta kararlıydım'

21 Mart 2015 20:24

Hindistan'da Pradnya Mandhare adlı kadının, kendisine tecavüz etmeye çalışan saldırganla, çevrede 50 kişi olmasına rağmen tek başına mücadele ederek saldırganı polis istasyonuna teslim ettiği bildirildi. Güpegündüz gerçekleşen saldırı esnasında 50 kişinin genç kadına yardım etmek yerine olayı izlemeyi tercih ettiği belirtildi.

Vatan'da yer alan habere göre, 20 yaşındaki öğrenci Mandhare, kalabalık bir tren istasyonunda saat 14:30 sularında onlarca kişinin önünde saldırıya uğradı. Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde medya çalışmaları öğrencisi olan Mandhare saldırıyla ilgili "Yanıma gelip beni taciz etmeye başladı. Ondan uzaklaşmaya çalışınca beni yakaladı. Hiç kimse bir şey yapmıyordu, o yüzden ona vurmaya başladım. Bana geri vurmaya çalıştı ama aşırı alkol kokuyordu. Kadınların polise şikâyette bulunmayı sevmediklerini biliyorum, ama onun cezalandırılmasını sağlamakta kararlıydım" dedi.

 

'Tüm kadınlar sesini yükseltmeli'

 

Günün o saatinde dolu olan tren istasyonuna rağmen, bir tek kişinin bile yardım etmediğini söyleyen Mandhare, tecavüzcüyü saçından tutarak polis istasyonuna sürükledi. Polis, 25 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı ve alkolik Chavan Chowdee'nin tutuklandığını doğruladı.

Mandhare konuyla ilgili olarak, tüm kadınların seslerini yükseltmelerini ve bu tür insanlardan çekinmemelerini söyledi.

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