Taksici tecavüzünden 'telefonumda izleme sistemi var' diyerek kurtuldu!

Bir gece vakti evine giderken takside uyuyakalan S.G., şoförün taciziyle uyandı. “Telefonumda izleme sistemi var” diyerek saldırıdan kurtulan kadının şikâyeti üzerine taksici aranmaya başlandı.

‘Telefondan seni bulurlar’

Çetin Aydın’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, bilgisayar mühendisi işkadını S.G. (25) 7 Mart gecesi arkadaşlarıyla Bebek’te bir gece kulübüne gitti. Çıkışta tek başına taksiye binen kadın, sürücüye Eyüp’te oturduğu sitenin adresini söyledi, ardından uyuyakaldı. Sonrasında yaşanan olayları “Uyurken vücudunda bir el hisseden S.G. gözlerini açtığında taksi sürücüsü ile karşı karşıya kaldı. ‘Aşkım aşkım’ diyerek öpmeye çalışan şoföre, ‘Sen ne yapıyorsun’ diye bağırdı. Cep telefonunda izleme sistemi olduğunu, eve geç kalması nedeniyle babasının kendisini aramak üzere her an olay yerine geleceğini söyledi. Bunun üzerine paniğe kapılan taksi şoförü bir anda direksiyona geçti. S.G.’yi verdiği adrese götürdü” şeklinde dile getirdi.

‘Kumral tenli, bıyıklı’

Yaşadığı korku nedeniyle taksinin plakasını alamayan kadın, şoförün eşkâlini “açık renk kıyafetli, kumral tenli ve bıyıklı” olarak verdi. Taksi şoförünü bulmak için kamera görüntüleri inceleniyor.

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