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Dünya

Tecavüzcüsünü öldüren İranlı Reyhane Cebbari Melayeri idam edildi

Murtaza Abdülali Serbendi'yi öldürmek suçundan tutuklanan Reyhane Cebbari Melayeri idam edildi

25 Ekim 2014 14:16

İran’da, kendisine tecavüz ettiğini iddia ettiği bir adamı öldürmekle suçlanan Reyhane Cebbari Melayeri idam edildi. Melayeri'nin infazının durdurulması için uluslararası kampanya başlatılmıştı.

İran'da, 2007 yılında İstihbarat Bakanlığı'nın bir çalışanı olan Murtaza Abdülali Serbendi'yi öldürmek suçundan tutuklanan Reyhane Cebbari Melayeri idam edildi.

Cebbari'nin iddiasına göre bakanlık çalışanı kendisine cinsel istismarda bulunmuştu. Cebbari'nin idam cezasının durdurulmasına yönelik sosyal medya kampanyaları başlatılmıştı.

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