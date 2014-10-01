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Dünya

Tecavüzcüsünü öldüren İranlı kadının idamı ertelendi

İran’da, kendisine tecavüz ettiğini iddia ettiği bir adamı öldürmekle suçlanan Reyhaneh Jabbari’nin idam kararı tepkiler üzerine ertelendi

01 Ekim 2014 17:45

İranlı Reyhaneh Jabbari, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söylediği bir adamı öldürdüğü için idam cezası almıştı. Ancak kendisi için yürütülen kampanyalar nedeniyle, hükümet 26 yaşındaki kadının cezasını 10 gün erteleme kararı verdi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, yetkililer, 26 yaşındaki Reyhaneh Jabbari'nin idam edilmek üzere başkent Tahran'ın batısındaki bir hapishaneye gönderildiğini açıklamıştı. Ancak siyasi eylemciler, Salı günü internet üzerinden yürütülen bir kampanyanın İran hükümetini cezayı 10 gün ertelemeye ikna ettiğini iddia etti.

 

‘Dava iyice soruşturulmadı'

 

Jabbari 2007 yılında, İran İstihbarat Bakanlığı'nın eski bir çalışanı olan Murteza Abdolali Sarbandi'yi öldürmekten tutuklanmıştı. Ancak, Uluslararası Af örgütü, Jabbari'nin son derece eksik bir soruşturma sonucunda mahkûm edildiğini açıkladı.

İranlı kadın, tutuklandıktan sonra iki aylığına hücre cezasına çarptırıldı. Bu süre zarfında avukatı ve ailesiyle görüştürülmediği iddia ediliyor. 2009 yılında ise, Tahran'da bir mahkeme tarafından idam cezasına çarptırıldı.

Uluslararası Af Örgütü, Jabbari'nin kendisine tecavüz eden Sarbandi'yi sırtından bir kez bıçakladığını kabul ettiğini, ancak olay sırasında evde onu öldüren başka birinin bulunduğunu iddia ettiğini belirtiyor. Örgüte göre, Jabbari'nin bu iddiasının iyice soruşturulmadı.

İdama karşı Twitter ve Facebook'ta “#SaveReyhanehJabbari” (#ReyhanehJabbariyiKoru) etiketiyle bir kampanya yürütüldü.

 

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