İran'da tecavüzcüsünü öldüren kadına idam cezası

İran’da tecavüzcüsünü öldüren kadın idam cezasının bir ay içerisinde infaz edileceği açıklandı. 26 yaşındaki dekoratör Reyhaneh Jabbari, 2007 yılında eski bir istihbarat subayı olan Morteza Abdolali Sarbandi’nin kendisine tecavüz etmeye çalıştığını, bu sırada kendisini korumaya çalışırken kaza sonucu adamı öldürdüğünü savunuyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, 7 yıl önce yaşanan olayda Sarbandi, henüz 19 yaşında olan Jabbari’yi ofisini dekore etmesi için tutmuş daha sonra genç kadını evine çağırarak burada saldırmaya kalkıştı. Yaşananların meşru müdafaa olduğunu söyleyen Jabbari kendisine saldırdığını iddia ettiği Sarbandi’yi bıçakladı. Olayın üzerine tutuklanan Jabbari iki ay boyunca Tahran’daki Evin Cezaevi’nde tutulmuş, ailesi ve avukatıyla görüştürülmedi. Buradaki sorgusunda suçunu itiraf eden Jabbari’nin yanında avukatı bulunmuyordu.

Davanın yeniden gündeme gelmesinin nedeni ise Jabbari’nin avukatına, “bir ay içinde infazın gerçekleştirilebileceği” uyarısının yapılması. Mahkeme, Sarbandi hakkındaki iddialarını geri çekmezse genç kadının infazını önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek. İnfazın yakın bir zamanda gerçekleştirileceği haberi dava için kritik olan delillerin göz önünde bulundurulmadığına inanan Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları Örgütlerini de harekete geçirdi.