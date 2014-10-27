Tecavüzcüsünü öldürdüğü için idam edilen Melayeri'nin son isteği: Organlarım bağışlansın

2007'de kendisine tecavüze kalkıştığını söylediği eski bir istihbaratçıyı kasten öldürmekten tutuklanan ve 2009'da idama çarptırılan 26 yaşındaki Reyhaneh Cebbari Melayeri idam edilmeden önce annesine bıraktığı mesajda “Ben asılır asılmaz kalbim, böbreklerim, gözlerim bağışlanabilecek tüm uzuv ve organlarımın bağışlanmasını istiyorum. Organlarımın nakledildiği kişilerden ne bir buket ne de dua bekliyorum" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Cebbari, annesine mesajında son dileğini de iletti. Genç kadın, "Lütfen ağlama. Toprağın altında çürümek istemiyorum" ifadesini kullanarak annesinden yetkililerle görüşüp organlarını bağışlamasını istedi. Cebbari şunları yazdı: "Lütfen mahkemeye başvur ve onlara dileğimi ilet. Ben asılır asılmaz kalbim, böbreklerim, gözlerim bağışlanabilecek tüm uzuv ve organlarımın bağışlanmasını istiyorum. Organlarımın nakledildiği kişilerden ne bir buket ne de dua bekliyorum."

İnsan hakları örgütleri ve ABD kınadı

İran'da sanatçıların başını çektiği pek çok grup dünyada Uluslararası Af'ın başını çektiği pek çok örgüt, ölüm cezasının bozulması ve yeniden yargılanması için kampanya yürütmüştü. Cinayet soruşturmasında pek çok soru işareti olduğu, genç kadının büyük baskı altında ifade verdiği, uzun süre avukatıyla görüştürülmediği, sonra avukatının değiştirildiği ve adil yargılanmadığına dikkat çekildi.

BM iki yıllık yargı sürecinin "kusurlarla dolu" olduğunu belirtti. Genel kanı, maktulün eski istihbaratçı olmasının yargı sürecini etkilediğiydi. İran yargısı şeriat çerçevesinde Sarbandi ailesine defalarca af çağrısı yaptı, ama aile "Cebbari doğruyu söylemeden olmaz" diyerek reddetti.

'İran'ın insan hakları karnesinde kara leke'

Cebbari'nin İran'ın bu yılın başından beri idam ettiği 250'den fazla kişi arasına katılması üzerine, Uluslararası Af Örgütü, "İran'ın insan hakları karnesinde kanlı bir leke, adalete hakaret" dedi. ABD Dışişleri, "Ağır baskı altında itiraf ettirildi, yargı sürecinin adilliğiyle ilgili ciddi şüpheler var, İran uluslararası yükümlülükleri ve kendi yasaları uyarınca vatandaşlarına adil yargılama hakkı vermeli" çağrısı yaptı.