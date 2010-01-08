Tecavüzcünün avukatından garip savunma!

T24- Adapazarı'nda geçen yıl 15 yaşındaki kız arkadaşını evine götürüp arkadaşıyla birlikte tecavüz ettiği öne sürülen 16 yaşındaki Alican A. mahkemece 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davada gencin aynı yaştaki arkadaşı B.Ç. ise 4 yıl 2 ay hapis cezası alırken, Alican A.'nın avukatı karar duruşmasında, “Müvekkilim mağdur durumdadır. Çünkü küçük kız fantezilerini gerçekleştirmiştir. Sonra da şikayetçi olmuştur” diye savunma yaptı.

Milliyet gazetesinin haberine göre,Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara çıkan davaya konu olan olay, geçen yıl Adapazarı kent merkezinde meydana geldi. Kız arkadaşı E.C.'yi eve götüren Alican E., iddiaya göre kıza arkadaşıyla birlikte tecavüz etti.

'Genç kız fantezisini gerçekleştirdi'



‘Yaşı küçük kıza tecavüz ve hürriyetten yoksun bırakma’ suçlarından açılan davada sanık gençlerin avukatı, müvekkillerinin, genç kızın isteğiyle beraber olduklarını söyledi. Avukat şöyle dedi:

“Genç kız, Alican A.'yı telefonla arayarak buluşmuş. Burada iki genç baş başa oturup sohbet ederlerken, müvekkilim Alican A.’yı ilk öpen mağduredir. Mağdure olay öncesinden beri, müvekkilimle buluşup, mesajlarında da belirttiği gibi, hayal ettiği cinsel fantezisinin oluşmasını ummakta ve gerçekleştirme amacı içindedir. Dolayısıyla bu davada mağdur olan, sanık olarak yargılanan müvekkilimdir” diyerek beraat istedi.

Ancak mahkeme heyeti, hürriyetten yoksun bırakma ve tecavüz suçlarından Alican A.’yı indirimlerle birlikte 11 yıl 8 ay, arkadaşı B.Ç.’yi de 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.