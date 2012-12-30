Tecavüzcüler ilaçla hadım edilecek!

Çocuk taciz veya tecavüzcülerine verilecek cezalar artırılacak. Pedofili hastası hükümlülere "kimyasal kastrasyon-ilaçlı hadım" uygulaması da gündeme geldi.

Hükümet toplumda infiallere neden olan çocuklara karşı işlenen cinsel suçlara karşı harekete geçti.

Nuray Babacan'ın Hürriyet'teki haberine göre; yeni yılda Meclis'e sevk edilmesi beklenen Üreme Sağlığı ve Çocuk İstismarı Tasarısı'nda, Başbakan Erdoğan'ın da onayıyla iki önemli maddede değişiklik yapıldı.

Tasarıya "Çocuklara tecavüz eden pedofili hastalarına tıbbi müdahale yapılabilir" hükmü konuldu.



Doğum izni 8 hafta daha artırıldı



Çalışan kadınlar için şu anda 16 hafta olan doğum izni 24 haftaya çıkarılıyor.

Ancak sürenin uzunluğunun işverener açısından kadın çalışandan vazgeçme sonucu doğurmaması için önlem alınıyor.

İlave edilen 8 hafta için işveren yükünü devlet üstlenecek. Ayrıca çok tartışılan, isteğe bağlı kürtajın 10 hafta olan süresinde değişiklik olmayacak.