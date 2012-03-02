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Dünya

Rusya'da çocuk tacizcileri hadım edilecek!

Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev, çocuk tacizcilerine kimyasal kastrasyonla hadım ve ömür boyu hapis dahil sert cezalar öngören yasayı onayladı.

02 Mart 2012 11:50

 

T24 - Rus Devlet Başkanı Medvedev çocuk tacizcileri hadim etmeyi öngören yasayı onayladı.
 
Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev, çocuk tacizcilerine kimyasal kastrasyonla hadım ve ömür boyu hapis dahil sert cezalar öngören yasayı onayladı.

Medvedev’in teklif ettiği yasa, 7 Şubat’ta Duma’dan 22 Şubat’ta da Federasyon Konseyi’nden geçmişti.

Çocuk tacizcileri için öngörülen “zorunlu tıbbi tedavi” tanımlamasının kimyasal yollarla hadım edilmesi ve ilaç tedavisini kapsadığı belirtiliyor. Zorunlu kimyasal hadım cezasının bir yıl hapis cezasının sonunda sağlık bakanlığı görevlilerinin gözetiminde yapılması öngörülüyor. Ceza 14 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel suçları kapsıyor.

Rusya Başsavcılık rakamlarına göre, yaklaşık on bin çocuğa karşı suç işlendi. Bunların yaklaşık bini tacizle ilgili.

Parlamento alt kanadı Duma Sağlık Koruma Komite Üyesi Tatyana Yakovleva yaptığı basın açıklamasında, son 10 yılda Rusya’da çocuklara yönelik cinsel suçların 3-4 kat, 2005’le kıyaslandığında aradaki farkın 20 kat arttığını ve önlem için böyle bir karar alındığını söylemişti.

Rus uzmanlara göre kimyasal kastrasyonun uygulandığı ülkelerde suç oranları yüzde 50 düşüş gösteriyor ve uygulama uluslararası kanunları ihlal etmiyor.

Kimyasal hadım Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, Danimarka, İsrail, Norveç, İsveç, Polonya ve ABD’nin bir kısım eyaletlerinde uygulanıyor.

 

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