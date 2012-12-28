T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kürtaj için 2 gün düşünme süresi

Bakan Recep Akdağ, kamuoyunda merakla beklenen Kürtaj yasa taslağını açıkladı

28 Aralık 2012 15:04

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yeni kürtaj yasasında tecavüz mağdurunun, mahkeme kararını beklemeden kürtaj yaptırabilmesi için geliştirilecek bir ara formülün yer alacağını söyledi.
 
Bakan Recep Akdağ, kamuoyunda merakla beklenen Kürtaj yasa taslağını açıkladı.

Sabah gazetesine konuşan ve kanun tasarısının büyük ölçüde şekillendiğini belirten Akdağ, "Kürtaj süreleriyle ilgili ciddi bir farklılık yok. Yani yine 10 haftaya kadar isteğe bağlı yapılabilecek. 20 haftaya kadarlım süre de özel durumlarda; kadının bir suçun mağduru olması, annenin yatının tehlikede olması, bebeğin yaşayamayacak kadar ağır bir hastalığının olması gibi durumlarda söz konusu. Ancak kürtajın adeta bir çocuk sayısını kontrol edici şekilde, doğum kontrol yöntemi şeklinde yanlış bir mekanizma olmasını önlemek istiyoruz" dedi.

Bakan Akdağ, yeni yasa düzenlemesinde kürtaj için başvuran kadına ve ailelere bir danışmanlık sistemi getirileceğini açıkladı. Kürtaj için bir sağlık kuruluşuna giden kadının, yetkin bir ekiple ön görüşme yapacağını, kadına ve ailesine 2-3 gün düşünme süresi verileceğini kaydetti. Uygulamada danışmanlar, ilk gebelikte kürtaj ya da ikinci kürtaj durumunun kadının sağlığı için ne tür etkilerinin olacağını anlatacaklar.


Mağdura özel uygulama


Kamuoyunda en çok tartışılan tecavüz mağduru kadınların kürtaj yaptırabilmek için mahkemenin karar verme sürecinde 20 haftalık kürtaj zamanın gecikmesiyle ilgili mağduriyete de Bakan Akdağ son noktayı koydu. Akdağ yeni düzenlemede, mağduriyet, kadının hayati tehlikesi gibi durumlar için tek bir hekimin kararı değil heyet raporu uygulaması getireceklerini belirterek, "Kürtaj kararını mutlak bir hekimin sorumluluğuna vermek istemiyoruz. Gerçekten hekimler bundan dolayı çok zorlanıyorlar. Aynı şekilde bir suçun mağduru olan annelerin mahkeme sonucunu beklemeleri şuandaki kanunda sıkıntı oluşturuyor. Mahkeme sonucunu beklemeden bir ara müdahale getirecek şekilde bu iş nasıl çözülür bunun formülünü çalışıyoruz" ifadesini kullandı.


'Bilimsel kurumlarla birlikte karar vereceğiz'


Bakan Akdağ, ABD'de uygulanan kürtaj öncesi anne-babaya bebeğin kalbini dinletecek, babayı bilgilendirecek detaylı uygulamaların kanunda yer almayacağını ifade ederek, "Bu hususta dünya uygulamalarıyla birlikte bizim bilimsel kurumlarımızla karar vereceğimiz bazı uygulamaları yönetmelikle düzenleyeceğiz. Kanun bu kadar detaylı olmaz" diye konuştu.

ETİKETLER

recep akdağsağlık bakanıkürtajtecavüz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24