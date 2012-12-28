Kürtaj için 2 gün düşünme süresi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yeni kürtaj yasasında tecavüz mağdurunun, mahkeme kararını beklemeden kürtaj yaptırabilmesi için geliştirilecek bir ara formülün yer alacağını söyledi.



Bakan Recep Akdağ, kamuoyunda merakla beklenen Kürtaj yasa taslağını açıkladı.

Sabah gazetesine konuşan ve kanun tasarısının büyük ölçüde şekillendiğini belirten Akdağ, "Kürtaj süreleriyle ilgili ciddi bir farklılık yok. Yani yine 10 haftaya kadar isteğe bağlı yapılabilecek. 20 haftaya kadarlım süre de özel durumlarda; kadının bir suçun mağduru olması, annenin yatının tehlikede olması, bebeğin yaşayamayacak kadar ağır bir hastalığının olması gibi durumlarda söz konusu. Ancak kürtajın adeta bir çocuk sayısını kontrol edici şekilde, doğum kontrol yöntemi şeklinde yanlış bir mekanizma olmasını önlemek istiyoruz" dedi.

Bakan Akdağ, yeni yasa düzenlemesinde kürtaj için başvuran kadına ve ailelere bir danışmanlık sistemi getirileceğini açıkladı. Kürtaj için bir sağlık kuruluşuna giden kadının, yetkin bir ekiple ön görüşme yapacağını, kadına ve ailesine 2-3 gün düşünme süresi verileceğini kaydetti. Uygulamada danışmanlar, ilk gebelikte kürtaj ya da ikinci kürtaj durumunun kadının sağlığı için ne tür etkilerinin olacağını anlatacaklar.



Mağdura özel uygulama



Kamuoyunda en çok tartışılan tecavüz mağduru kadınların kürtaj yaptırabilmek için mahkemenin karar verme sürecinde 20 haftalık kürtaj zamanın gecikmesiyle ilgili mağduriyete de Bakan Akdağ son noktayı koydu. Akdağ yeni düzenlemede, mağduriyet, kadının hayati tehlikesi gibi durumlar için tek bir hekimin kararı değil heyet raporu uygulaması getireceklerini belirterek, "Kürtaj kararını mutlak bir hekimin sorumluluğuna vermek istemiyoruz. Gerçekten hekimler bundan dolayı çok zorlanıyorlar. Aynı şekilde bir suçun mağduru olan annelerin mahkeme sonucunu beklemeleri şuandaki kanunda sıkıntı oluşturuyor. Mahkeme sonucunu beklemeden bir ara müdahale getirecek şekilde bu iş nasıl çözülür bunun formülünü çalışıyoruz" ifadesini kullandı.



'Bilimsel kurumlarla birlikte karar vereceğiz'



Bakan Akdağ, ABD'de uygulanan kürtaj öncesi anne-babaya bebeğin kalbini dinletecek, babayı bilgilendirecek detaylı uygulamaların kanunda yer almayacağını ifade ederek, "Bu hususta dünya uygulamalarıyla birlikte bizim bilimsel kurumlarımızla karar vereceğimiz bazı uygulamaları yönetmelikle düzenleyeceğiz. Kanun bu kadar detaylı olmaz" diye konuştu.