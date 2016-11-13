T24 LogoT24 Logo
Yaşam

''Tecavüzcü'' deyip sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüler

Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı

13 Kasım 2016 16:18

Erzurum'da akrabaları olan bir kadının tecavüze uğradığını ileri süren aynı aileden 7 kişi, tecavüz şüphelisini sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü.

NTV'de yer alan habere göre, Erzurum'un Palandöken ilçesinde 23 yaşındaki T.Y., iddiaya göre 36 yaşındaki Y.S. tarafından tecavüze uğradı.

Olayı akrabalarına anlatan T.Y.’nin aile fertleri, Y.S.’yi bir takside evinin önünde yakaladı.

Yunus Emre Mahallesi Sultan Alparslan Caddesi’nde dün saat 00. 40 sıralarında meydana gelen olayda bıçaklarla Y.S.’ye saldıran aile fertleri, zanlıyı kanlar içinde bıraktı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Y.S., otopsi için hastane morgunu kaldırıldı. Olaydan sonra 1 bıçak ve 2 sallama ile beraber M.Y., G.İ., T.Y., S.Y., G.Y., Ş.Y. ve yaralı olan Ö.M., yakalandı.

Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

ETİKETLER

tecavüzcü dedilersokak ortasında bıçakladılaröldürdüler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24