''Tecavüzcü'' deyip sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüler

Erzurum'da akrabaları olan bir kadının tecavüze uğradığını ileri süren aynı aileden 7 kişi, tecavüz şüphelisini sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü.

NTV'de yer alan habere göre, Erzurum'un Palandöken ilçesinde 23 yaşındaki T.Y., iddiaya göre 36 yaşındaki Y.S. tarafından tecavüze uğradı.

Olayı akrabalarına anlatan T.Y.’nin aile fertleri, Y.S.’yi bir takside evinin önünde yakaladı.

Yunus Emre Mahallesi Sultan Alparslan Caddesi’nde dün saat 00. 40 sıralarında meydana gelen olayda bıçaklarla Y.S.’ye saldıran aile fertleri, zanlıyı kanlar içinde bıraktı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Y.S., otopsi için hastane morgunu kaldırıldı. Olaydan sonra 1 bıçak ve 2 sallama ile beraber M.Y., G.İ., T.Y., S.Y., G.Y., Ş.Y. ve yaralı olan Ö.M., yakalandı.

Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.