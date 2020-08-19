Tecavüz zanlısı Musa Orhan'ın 'bozkurt' işareti yaptığı fotoğrafa MHP'den tepki geldi, HaberTürk 'özür' diledi!

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, cinsel saldırıya uğradıktan sonra intihar girişiminde bulunan ve 33 gün sonra ölen İpek Er davasının zanlısı Musa Orhan'ın bozkurt işareti yaparken çekilen fotoğrafını kullanan HaberTürk'e tepki gösterdi. HaberTürk spikerlerinden Mehmet Akif Ersoy, bir kasıt olmadığını söyleyerek özür diledi.

Siirt'te 18 yaşındaki İpek Er'e tecavüz eden ve genç kızın ölümüne sebep olan uzman çavuş Musa Orhan hakkında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla tutuklandı.



Yaşanan olayla ilgili haber yapan HaberTürk, şüpheli şahsın bozkurt işareti yapılırken çekilen fotoğrafını kullandı. Söz konusu duruma MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan tepki geldi.

Büyükataman kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "HaberTürk TV, tecavüz zanlısı olan şahsın bozkurt işareti yaparken çekilmiş fotoğraflarını özellikle servis ederek iyi niyetli olmadığını bir kez daha göstermektedir. Dönem dönem camiamıza karşı gizli niyetler barındıran yayınlara imza atan HaberTürk TV’yi kınıyor, tertemiz Türk Milliyetçiliğini topluma kötü gösterme maksadından vazgeçmesini kanal yönetimine tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsmet Büyükataman'ın paylaşımının ardından HaberTürk televizyonu spikerlerinden Mehmet Akif Ersoy, "Hadise benim yayınımda gerçekleşti... bozkurt işareti sadece ülkücülerin değil tüm Türk dünyasının sembolleşmiş değerlerindendir. Bu nedenle işaretin bir suç haberinde kullanılmasının yanlışlığını kabul ediyor, haklı olarak incinen herkese üzüntülerimi ifade ediyorum" diyerek özür diledi.

Cinsel saldırı zanlısı uzman çavuş Musa Orhan tutuklandı!

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