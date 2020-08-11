Tecavüz' suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanan ve HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik savunmasını Meclis'e gönderdi

Tecavüz' suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanan ve HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik savunmasını Meclis'e yazılı olarak gönderdi.

TBMM Hazırlık Komisyonu, 27 Temmuz’da AKP'li Ali Özkaya başkanlığında yaptığı toplantıda, HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen D.K.'yı dinledi. Komisyon ayrıca Tuma Çelik'i 20 Ağustos'ta savunmaya çağırdı.

Çelik, savunmasını bugün yazılı olarak iletti. Hakkında fezleke hazırlandıktan sonra HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik’in, dokunulmazlığının kaldırılması için Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’nda oluşturulan hazırlık komisyonu, ilerleyen günlerde toplanıp, raporunu hazırlayacak.

Ne olmuştu?

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in kendisine tecavüz ettiğini belirten müşteki D.K. şikâyetçi oldu. Hakkında soruşturma açılan ve fezleke düzenlenen HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, 'partisinin zarar görmemesi' için istifasını açıkladı.

HDP, "Yapılan incelemenin ardından konu derhal 30 Haziran tarihinde Merkez Disiplin Kurulumuza aktarılmıştır. Merkez Disiplin Kurulu, Çelik hakkında derhal soruşturma başlatmıştır. Bu işlemin başladığı andan itibaren Meclis Grup Yönetimimiz Çelik'in tüm parti ve Meclis faaliyetlerini dondurmuştur. Merkez Disiplin Kurulumuz konuya ilişkin çalışmasını titizlikle sürdürmektedir" denildi.

HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran ise “Özellikle kadınların bilmesini isterim ki HDP kadınların mücadelesinin bileşkesinden oluşmaktadır. Mücadelemiz erkek egemenliğine karşıdır. Herkesin içi rahat olsun, bu işin peşini bırakmayacağız, net bir tutum alacağız. Önceki pratiklerimizle de bu durum sabittir. Soruşturma tamamlanır tamamlanmaz sonuçlarını paylaşacağız” açıklamasını yaptı.

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